Burger King avrà un nuovo logo dopo 22 anni

Tutti pronti per il cambio di look di Burger King? Dopo 22 anni il colosso dei fast food ha deciso che avrà un nuovo logo. E già che c’è, anche delle nuove divise.

In realtà si tratta di una riprogettazione generale di Burger King che parte proprio dal logo: dopo 22 anni, dite addio a quella bella linea blu curva. In pratica, infatti, il logo diventa ancora più minimalista:

scompare la linea blu

la scritta sarà orizzontale e non più in diagonale

cambia il font (personalizzato e chiamato Flame)

la scritta sarà rossa e compresa fra due panini arancioni da cui scompare il riflesso

In realtà questo nuovo logo è un omaggio a un vecchio logo utilizzato dal 1969 al 1999. Il brand parla di colori “ricchi e audaci”… Ricchi di rosso e arancione e audacemente rossi e arancioni?

Anche il carattere viene definito come “arrotondato, delizioso e audace”. Probabilmente al comparto marketing il termine “audace” piaceva in maniera particolare. Comunque sia, Burger King ha spiegato che il nuovo carattere Flame è ispirato alle forme del cibo.

Ci sarà anche un cambiamento per quanto riguarda il look dei dipendenti. In questo caso verrà adottato uno stile contemporaneo e confortevole con colori e grafiche distintivi. Dalle foto promozionali, in pratica, andiamo da camicie bianco-crema con il logo arancione e rosso per i supervisori a magliette color beigiolino-marroncino chiaro-colore tan dei Lego per gli altri dipendenti.

Oltre a questo breve excursus in questa sorta di 50 sfumature di Burger King, ecco che anche il packaging subirà un restyling. Ovviamente non mancherà il nuovo logo, ma ci saranno anche disegnini giocosi di ingredienti e verranno spesso utilizzati aggettivi per descrivere il cibo come “croccante” e “gustoso”.

Questo rinnovamento grafico sarà immediatamente visibile nelle pubblicità, nella segnaletica, negli imballaggi e sui social, mentre per la ristrutturazione globale dei suoi quasi 19.000 ristoranti ci vorranno alcuni anni.

[Crediti | CNN]