Burger King bacia McDonald’s nella campagna per il Pride di Helsinki

Nella campagna promozionale per il Pride di Helsinki, ecco che Burger King bacia McDonald’s. A lanciare la singolare iniziativa pubblicitaria è stato Burger King. Per omaggiare l’amore in tutte le sue forme, i due storici rivali di sempre nel settore dei Fast Food si scambiano un bacio appassionato.

Burger King ha deciso di cogliere l’attimo e in occasione delle celebrazioni dell’Helsinki Pride ha voluto lanciare la campagna pubblicitaria con lo slogan “L’amore vince tutto” (Love conquers all). Nel disegno Burger King dimostra tutto il suo amore per lo storico rivale di sempre, McDonald’s. Come potete vedere il re di Burger King, con tanto di coroncina in testa, scambia un bacio sulle labbra con il pagliaccio di McDonald’s.

Kaisa Kasila, brand manager di Burger King in Finlandia, ha spiegato che la loro azienda è sempre impegnata in pole position per quanto riguarda amore, uguaglianza e il rispetto del diritto di tutti di essere chi vogliono essere. Kasila ha poi sottolineato che, forse, l’unico caso nel quale potrebbe non sembrare così è quando scherzano con il loro concorrente (come non ricordare, per esempio, quando in alcuni cartelloni pubblicitari Burger King ha nascosto un Big Mac dietro a un Whopper per dimostrare che il loro era il panino più grande?). Tuttavia, nonostante tutto, deve essere ben chiaro a tutti che deriva sempre dal loro più assoluto rispetto nei confronti di McDonald’s.

Kasila ha poi concluso ricordando che sanno che anche McDonald’s si attiene ai medesimi loro principi e valori.