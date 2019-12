Burger King trolla McDonald’s: ha nascosto un Big Mac dietro al Whopper in ogni pubblicità del Regno Unito

Burger King trolla McDonald’s: per tutto il 2019 ha nascosto un Big Mac dietro al Whopper in ogni pubblicità comparsa nel Regno Unito. A svelare lo scherzo ci ha pensato un video pubblicato su YouTube e su Twitter da Burger King. Tutto lo scherzo si basa sulla storica rivalità fra Burger King e McDonald’s, paragonabile solamente a quella esistente fra il team Pandoro e il team Panettone e forse anche a quella fra il team Savoiardi e il Team Pavesini per il tiramisù.

Comunque sia Burger King ha candidamente ammesso di aver trascorso tutto il 2019 a prendersi gioco di McDonald’s. Nel video si parla di un Whopper segreto. Burger King non ha peli sulla lingua e il video esordisce sostenendo che tutti sanno che il nostro hamburger è migliore di quell’altro hamburger. Per questo motivo Burger King ha deciso di nascondere un Big Mac dietro a ogni Whopper fotografato per la campagna pubblicitaria nel Regno Unito.

Esatto, proprio così: nel 2019 c’era un Big Mac nascosto dietro a ogni singolo Whopper comparso nelle foto pubblicitarie in Gran Bretagna. Per dimostrare il suo punto di vista, basato sul fatto che il Whopper sia nettamente più grande del Big Mac, il video mostra tutte le pubblicità, i cartelloni pubblicitari e i post di Instagram dove viene sponsorizzato un Whopper.

Non paghi, verso il finale del video viene detto che è un peccato che non si possa vedere il Big Mac: non si vede, ma c’è. Adesso tutti sono in attesa della risposta di McDonald’s. Si arrabbieranno? O faranno buon viso a cattivo gioco replicando in maniera altrettanto ironica?

Ecco il post su Twitter dove Burger King ha svelato il colossale scherzo:

For the full reveal, check out our video herehttps://t.co/MbGsDHo37X — Burger King (@BurgerKingUK) December 23, 2019

[Crediti | Echo]