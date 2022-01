Burger King: cassiera uccisa durante una rapina a New York

di Manuela 13 Gennaio 2022

Andiamo a New York perché qui una cassiera di soli 19 anni di Burger King è stata uccisa durante una rapina a mano armata.

Tutto è accaduto in un Burger King di East Harlem: la polizia ha spiegato che la cassiera è stata uccisa mentre era al lavoro nel locale. Un uomo è entrato per una rapina e ha sparato: adesso le forze dell’ordine chiedono l’aiuto di tutti per trovare l’assassino.

Nel frattempo la famiglia di Kristal Bayron Nieves, questo il nome della cassiera uccisa, è andata fuori dal Burger King in questione per deporre dei fiori in ricordo della ragazza e per pregare per avere giustizia.

La madre di Kristal, insieme agli altri membri della famiglia, ha mostato tutto il suo dolore, nonostante il conforto dei membri della comunità locale. Il cappellano Robert Rice ha sottolineato che sono tutti stanchi della violenza nella loro comunità e si chiede quando verranno messe via le armi.

La polizia intanto ha diffuso le foto della rapina avvenuta poco prima dell’una di notte sulla East 116th Street, vicino a Lexington Avenure. Kristal stava lavorando alla sua postazione alla cassa del Burger King quando un uomo mascherato e vestito di nero è entrato e ha chiesto che gli venissero consegnati i soldi dell’incasso.

Durante la rapina, l’uomo ha preso a pugni in faccia la direttrice del ristorante, ha colpito un cliente con la pistola e ha poi sparato al torace alla cassiera, ferendola a morte.

Il vicinato chiede ora che ci siano più agenti di polizia in circolazione e più guardie in quanto le persone sono sempre più pericolose da quelle parti. Nessuno si sente più al sicuro e continuano ad accadere parecchi crimini.