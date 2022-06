Burger King converte due sedi in Svizzera in locali 100% vegetariani

Burger King ha convertito due sedi in Svizzera che, per dieci giorni, serviranno esclusivamente prodotti vegetariani.

di Luca Venturino 15 Giugno 2022

Burger King persevera: dopo l’apertura del primo punto vendita con un menu completamente vegano in Inghilterra, il colosso del fast food ha deciso di proseguire nella direzione verde convertendo le sue sedi nelle città di Basilea e Ginevra, in Svizzera, in locali al 100% vegetariani per un periodo di tempo limitato. La mossa è da intendere come parte della collaborazione con The Vegetarian Butcher, e di fatto non è ancora chiaro se i prodotti offerti saranno del tutto vegani.

L’offerta sarà valida fino al 23 giugno, e comprende quattordici opzioni di menu a base vegetale tra cui il lancio dei nuovi prodotti Cajun Veggie King e Cajun Veggie Long – creati, come accennato in apertura, nel contesto della partnership con The Vegetarian Butcher. La stessa compagnia olandese, specializzata nella produzione di carne plant-based, ha celebrato l’inizio dell’esperimento in questione con un post sui propri social media: ““Raggiungere il maggior numero possibile di amanti della carne, ecco la nostra missione” si legge nell’ultimo post pubblicato. “Fino al 23 giugno, solo per dieci giorni, gli amanti della carne svizzeri avranno l’imbarazzo della scelta. Con 14 (!) prodotti nel menu con protagonista la nostra carne vegetale e il lancio a livello nazionale del delizioso Cajun Veggie e del Long Cajun Veggie, ci sono ancora più motivi per #SacrificeNothing”.