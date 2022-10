Burger King Giappone: i nuovi hamburger con burro d’arachidi omaggiano l’anime Spy X Family

di Manuela 21 Ottobre 2022

Che la guerra degli hamburger a suon di anime abbia inizio! Ovviamente siamo in Giappone: qui Burger King ha deciso di rispondere al rivale McDonald’s (che ha inserito nel menu alcune voci che celebrano anime come Gundam e Doraemon) lanciando una serie inedita di hamburger al burro d’arachidi, per omaggiare l’anime del momento, Spy X Family.

Oltre al fatto che dovresti proprio leggere l’omonimo manga o vedere l’anime, perché è qualcosa da spanciarsi dal ridere, ecco che un’altra cosa da provare (forse) sono gli hamburger al burro d’arachidi (sempre se non siete allergici alle arachidi, of course).

Burger King ha inserito nel menu tre nuovi hamburger Peanut Butter Royale, ma solo in Giappone. Partiamo subito col primo: il Peanut Butter Royale & Chicken (460 yen, 3 dollari e rotti). Si tratta di un hamburger che contiene fra le due fette di pane sia una polpetta di pollo croccante che una polpetta di manzo grigliato. Ai tortini sono poi aggiunti del formaggio cheddar, della maionese e una salsa al burro d’arachidi. Eccolo qui:

Il secondo è il Peanut Butter Royale & Bacon, sempre 410 yen. Anche qui fra le due fette di pane è presente la polpetta di manzo grigliato con una fetta di bacon, maionese cremosa e la sempre presente salsa al burro di arachidi. Lo potete ammirare qua sotto:

Infine abbiamo il Peanut Butter Royale & Berry, al prezzo di 360 yen. Qui le due fette di pane racchiudono una polpetta di manzo grigliato, condito con maionese, salsa al burro di arachidi e una salsa ai frutti di bosco in agrodolce. Il tutto è stato studiato per ricreare il gusto del classico panino con burro di arachidi e gelatina. Eccolo qua:

Secondo Burger King, l’aggiunta della salsa al burro di arachidi in questi hamburger aggiunge un sapore dolce e salato alle polpette di manzo affumicato. Questa salsa, oltre a contenere burro di arachidi, contiene anche zucchero, latte condensato, miso, formaggio e pasta di sesamo.

Anya, la piccola protagonista di Spy X Family, approverebbe di sicuro questi hamburger in quanto adora le arachidi. In aggiunta, nei ristoranti Burger King sarà possibile ricevere in regalo dei grembiulini di carta che riprendono i personaggi dell’anime. Ce ne sono quattro in tutto e bisognerà andare in quattro ristoranti differenti per collezionarli tutti.

Disponibili fino ad esaurimento scorte, finiti questi partirà il secondo lotto di gadget, cioè quattro adesivi differenti. A differenza degli grembiuli, gli adesivi saranno distribuiti in maniera casuale.