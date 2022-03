Burger King: i nuovi hamburger vegetali in Portogallo e UK (qui con un tocco giapponese)

di Manuela 7 Marzo 2022

Burger King continua a percorrere la strada vegetariana/vegana ed ecco che sia in Portogallo che in UK lancia dei nuovi hamburger vegetali. Anche se con qualche differenza.

Se il colosso dei fast food ha da poco proposto in Giappone il King Yeti, super mega hamburger con 11 ingredienti, ecco che in Portogallo propone il Big King Vegetal, mentre nel Regno Unito soddisferà il palato di vegetariani e vegani con due nuove proposte dal sapore nipponico: stiamo parlando del Katsu Vegan Royale e del Katsu Chilli Whopper.

Burger King: il nuovo hamburger vegetariano in Portogallo

Il Big King Vegetal è la quarta voce del menu su base vegetale aggiunta nei ristoranti del Portogallo di Burger King. Questi gli ingredienti:

due polpette Vegetarian Butcher

panino tostati al sesamo

cipolle

lattuga

cetriolo

formaggio

salsa

Attenzione dunque: trattasi di panino per vegetariani e non di panino per vegani in quanto sembra che il formaggio derivi da latte vaccino vero, mentre la salsa dovrebbe contenere della maionese all’uomo. In effetti l’hamburger viene descritto come 100% vegetale, non come 100% vegano.

Le altre opzioni senza carne del menu portoghese sono:

Whopper Vegetal (panino che dovrebbe ricordare il pollo)

Nuggets Vegetais

Long Vegetal

Nel frattempo l’azienda ha lanciato anche la nuova campagna pubblicitaria “Meat?”: qui si vedono scatti ravvicinati di quello che sembra essere manzo, ma in realtà sono verdure rosse come la barbabietola, peperoncino e radicchio. La campagna ha lo scopo di sottolineare come le piante possano imitare la carne, in modo da spingere i carnivori a provare gli hamburger vegetali della catena. Solo che, per ora, questa campagna farà il debutto in Messico, Brasile, Germania e Costa Rica.

Burger King: i nuovo hamburger nippo-vegani in Portogallo

Passiamo ora al Regno Unito: qui dovrebbe trattarsi, invece, di due panini totally vegani. Si parte dal Katsu Chilli Whopper con classica polpetta Whopper su base vegetale condita con salsa al peperoncino, cipolla croccante, sottaceti e salsa al curry katsu.

Il Katsu Vegan Royale, invece, è condito con salsa katsu, sottaceti, cipolla croccante e maionese vegana.

Entrambi verranno serviti con il classico panino dorato di Burger King, rifinito con una spolveratina di semi di sesamo.

Katie Evans di Burger King ha dichiarato a Vegan Food & Living che hanno scelto questi sapori in quanto il Katsu curry è uno dei sapori preferiti dai clienti, motivo per cui non vedono l’ora che le persone assaggino questo sapore sui classici Whopper e Royale.

Questi nuovi panini verranno proposti nei ristoranti a partire dall’8 marzo e saranno disponibili solo fino a settembre 2022 (ma sull’app sono già ordinabili).