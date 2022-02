Burger King lancia in Giappone il King Yeti, hamburger con 11 ingredienti

Burger King porta in Giappone un super, mega, maxi hamburger con 11 ingredienti: tutti pronti per il King Yeti?

di Manuela 22 Febbraio 2022

Se vi trovate in questo momento in Giappone, affrettatevi ad andare in un Burger King: per un periodo di tempo limitato, dal 18 febbraio al 3 marzo, infatti, troverete in vendita il King Yeti, super, mega, maxi hamburger con ben 11 ingredienti.

Nel corso degli ultimi tempi Burger King ha deciso di ingrandire un po’ i suoi hamburger in edizione limitata (a dire il vero i panini di Burger King sono sempre stati un po’ più grandi rispetto ai rivali di McDonald’s: ricordate quanto Burger King trollava McDonald’s nelle sue pubblicità nel Regno Unito nascondendo un Big Mac dietro a un Whopper?).

Qualcuno ha già potuto assaggiare il Maximum Super One-Pound Beef Burger, l’Extreme One Pound Beef Burger, il Tokyo Teriyaki Tower Super One Pound Beef Burger e anche il Strong Magma Super One Pound Beef Burger. Ma adesso in Giappone sta per arrivare il King Yeti, il nome è tutto un programma.

Questi gli ingredienti, sono elencati dall’alto verso il basso:

panino tostato al sesamo

cipolla affettata fresca

salsa Caesar delicata

sottaceti

due fette di formaggio Gouda

due polpette 100% manzo grigliate

salsa Caesar delicata

due fette di formaggio Gouda

due polpette 100% manzo grigliate

due fette di formaggio Gouda

panino tostato

In pratica mangiando questo mastodontico hamburger, con le sue quattro polpette di manzo e le sue sei fette di formaggio, è come mangiare due hamburger in una volta sola. Visto che gustarsi un hamburger del genere non è certo impresa da poco, ecco che chi deciderà di cimentarsi con questo Whopper riceverà anche un adesivo gratuito per commemorare il successo dell’operazione.

Considerando poi le sue dimensioni notevoli, Burger King offre ai clienti la possibilità di ordinare il panino già tagliato in due, in modo che sia più facile mangiarlo. O smezzarlo con gli amici, però a questo punto avrebbe poco senso: se lo smezzi, tanto vale prenderne due singoli.

Il costo di questo hamburger è di 1.750 yen, pari a circa 13 euro o poco più.

Visto l’elevato numero di ingredienti, ci sorge spontanea una domanda: Federico di MasterChef, ultimo eliminato dalla Masterclass, c’entri forse qualcosa tu nella sua elaborazione?