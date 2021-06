Burger King: i “Polli Verdi” arrivano in Piazza Giulio Cesare a Milano

Se passate da Piazza Giulio Cesare a Milano, non stupitevi dell’invasione di “Polli Verdi”: si tratta di un’iniziativa di Burger King. In questa particolare area di City Life troverete 60 piante in vaso potate a forma di polli verdi, per l’appunto.

Grazie alla tecnica italiana dell’arte topiaria (si tratta di un’arte antica che permette di potare alberi e piante in modo da dare loro una forma geometrica o particolare differente da quella naturale, il tutto a scopo ornamentale), infatti, sessanta piante in vaso sono state trasformate in polli verdi e collocate nella piazza.

Se vi state chiedendo il perché di questa invasione, è presto detto. È un’iniziativa promozionale in vista del lancio nel menu di Burger King dei Nuggets di pollo vegetale. Questo prodotto fa parte della nuova offerta Plant Based, quella lanciata a marzo scorso.

Proprio grazie a questa svolta vegetale, Burger King si è trovato in pole position fra i grossi brand della ristorazione veloce in Italia a proporre un pollo creato con proteine vegetali. Adesso bisognerà vedere se il gusto corrisponderà alla forma e se anche i clienti italiani apprezzeranno questo piatto vegetariano. D’altra parte Burger King (ma non solo lui, anche altri colossi del fast food) ha deciso di inserire nel menu anche proposte vegetariane e vegane per venire incontro alle esigenze e alle abitudini alimentari dei clienti.

Proprio in quest’ottica Burger King ha da poco aperto il suo primo punto vendita 100% vegetale.