Burger King India lancia il Sober Whopper contro gli eccessi di Capodanno

Burger King India ha deciso di lanciare il suo Sober Whopper, un hamburger sobrio e tranquillo per contrastare gli eccessi di Capodanno. E lo ha fatto proponendo anche un apposito spot pubblicitario che potete vedere integralmente su YouTube. La filosofia dietro questo #soberwhopper è semplicissima. Il Capodanno è spesso associato a feste eccessive, con sbornie […]

di Manuela 30 Dicembre 2021

Burger King India ha deciso di lanciare il suo Sober Whopper, un hamburger sobrio e tranquillo per contrastare gli eccessi di Capodanno.

E lo ha fatto proponendo anche un apposito spot pubblicitario che potete vedere integralmente su YouTube.

La filosofia dietro questo #soberwhopper è semplicissima. Il Capodanno è spesso associato a feste eccessive, con sbornie colossali da cercare di smaltire la mattina successiva.

Ma ecco che in soccorso dei festaioli arriva questo doppio Whopper con formaggio, grigliato alla fiamma, carboidrati nella giusta quantità e appositamente studiato per essere gustato il 1 gennaio dopo i bagordi di Capodanno.

Lo scopo della campagna pubblicitaria del Sober Whopper è quello di suggerire che non importa quanto gli ospiti festeggino, potranno sempre iniziare il nuovo anno con una nota Whopper.

Nel video, effettivamente, si vedono festaioli impenitenti immersi in balli, bevute, scherzi… Ma la mattina successiva ci si risveglia in preda ai postumi di tutto ciò. Qui entra in scena il Sober Whopper, pronto ad aiutare gli incauti a superare il difficile momento del post festa.

Questo spot è particolarmente indirizzato verso la GenZ e i Millenials. Patik Gupta, co-fondatore di Zoo Media & FoxyMoron (azienda responsabile dello spot), ha spiegato che mentre la maggior parte dei marchi si concentra sull’arrivo del nuovo anno, ecco che Burger King, con il suo tipico umorismo, ha voluto concentrarsi su quel momento specifico della mattina successiva alla festa, quando divertimento e scherzi sono finiti e tutto ciò che si anela è del buon cibo.