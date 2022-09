Burger King investirà oltre 400 milioni di dollari in pubblicità e ristrutturazioni digitali

"Reclaim the Flame" - questo il nome del piano da 400 milioni che Burger King investirà in una vera e propria rivoluzione digitale.

di Luca Venturino 13 Settembre 2022

Come li spendereste oltre 400 milioni di dollari in due anni di tempo? Macchina e casa nuova, un viaggio all’estero magari? Beh, Burger King non ha alcun dubbio: pubblicità mirate, miglioramenti e operazioni di ristrutturazione nei ristoranti e punti vendita e soprattutto interventi di ammodernamento per supportare al meglio l’introduzione di miglioramenti tecnologici e digitali. Lo stesso colosso del fast food ha dato l’annuncio nella giornata di venerdì nove settembre tramite un comunicato stampa, spiegando come la manovra sia parte di un più ampio piano volto ad accelerare la crescita delle vendite. Insomma, tutto bello eh – ma noi avremmo comunque scelto casa nuova e viaggio.

Come accennato, l’investimento in questione ha lo scopo di modernizzare il portafoglio dei ristoranti Burger King e migliorare l’esperienza del cliente: nello specifico, 150 milioni di dollari saranno investiti in pubblicità e “investimenti digitali”, mentre altri 250 milioni verranno stanziati per il cosiddetto “Royal Reset”, che coinvolge la tecnologia dei ristoranti, le attrezzature per la cucina, i miglioramenti degli edifici e le ristrutturazioni e ricollocamenti di alta qualità. Altri 200 milioni, invece, verranno impiegati per la ristrutturazione di circa 800 punti vendita.

I contributi del programma di ristrutturazione saranno contabilizzati come crediti di royalty e riconosciuti attraverso il conto economico per tutta la durata dei nuovi accordi di franchising o per un massimo di 20 anni. “Riteniamo che questo nuovo approccio nei prossimi due anni genererà lo slancio necessario per passare a un programma di reimaging sostenibile” ha commentato Burger King “che porterà a sostanziali aumenti di capitale dal 2025 in poi”. Rimanendo nel contesto statunitense, infine, vi ricordiamo che nove locali BK si trovano attualmente nei pasticci per aver violato le leggi sul lavoro minorile.