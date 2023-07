Burger King lancia un hamburger rosa dedicato al film di Barbie, ma i fan non apprezzano

di Luca Venturino 17 Luglio 2023

Evidentemente ai piani alti di Burger King si divertono a prendere le cose nel loro significato letterale: si spiegherebbe, così, il cheeseburger con pane, venti fette di formaggio e null’altro. Ecco, ci piace pensare che nel progettare il menu dedicato al film di Barbie, il cui approdo nelle sale cinematografiche è ormai imminente, il termine “salsa rosa” sia stato sbandierato più volte – fino a quando, evidentemente, qualcuno ha deciso di creare una salsa rosa che più rosa non si può. In altre parole – l’hamburger di Barbie è rosa, pare trasudare (per l’appunto) salsa rosa, è contenuto in un bauletto color rosa e accompagnato da una ciambella la cui glassa – nessuno punto extra se l’avete indovinato – è rosa.

Burger King e il panino rosa dedicato a Barbie: la reazione del pubblico

Il Pink Burger – questo il nome, azzeccatissimo tra l’altro, con cui è stato battezzato il panino dedicato a Barbie – sarà in edizione limitata disponibile nei soli punti vendita di Burger King in Brasile a partire dalla scorsa settimana. Come accennato in apertura, non si tratta di un panino a sé stante, ma piuttosto di un piccolo menu che comprende – oltre al Pink Burger, naturalmente – anche patatine fritte a tema Ken (che, tra parentesi, ci sembrano normalissime patatine fritte) e una ciambella.

Il lancio del Barbie Burger – dai, non vi pare che così suoni meglio? – non ha ottenuto il successo sperato, tuttavia. O almeno, non fino a ora: la vetrina dei social, dove il panino è rapidamente e naturalmente apparso in ogni angolo, è stata invasa dalle reazioni tutt’altro che positive dei clienti di Burger King e dai fan di Barbie.

“Posso già sentire il mal di stomaco” ha commentato un utente su Twitter; “Mi pare davvero disgustoso” ha scritto un altro. Non mancano, poi, intere legioni di gif in cui si vedono personaggi di film o di cartoni animati accartocciati per i conati di vomito, con le mani premute sullo stomaco o in altre situazioni simili.

A fare storcere il naso è in primis il rosa shock che, per quanto iconico e immediatamente associabile a Barbie, pare senza ombra di dubbio alieno quando accostato a un panino. Non mancano – seppur in minor numero – coloro che invece vanno oltre le apparenze e non vedono l’ora di mettere le mani sul Pink Burger: “Devo dire la verità, mi sembra bello gustoso” ha scritto un altro utente; “VOGLIO QUELL’HAMBURGER” ha commentato un altro.