Burger King: l’ex direttore, già a capo dell’Atalanta, ora vuole anche la squadra di calcio del Liverpool

di Manuela Chimera 10 Novembre 2022

Vi ricordate di Stephen Pagliuca (o Steve Pagliuca), l’ex direttore di Burger King? Ebbene, non pago di avere già l’Atalanta e e i Boston Celtics dell’NBA (in entrambi i casi co-proprietario, meglio specificarlo), ecco che adesso punta ad acquistare anche la squadra del Liverpool, forse per cercare di smaltire la delusione di aver fallito nel tentativo di acquistare il Chelsea. Che dire? C’è chi si sveglia la mattina e decide di comprarsi un libro, un cellulare nuovo o una maglia e c’è chi decide di comprarsi una squadra di calcio. O di basket.

Stephen Pagliuca, ex direttore di Burger King, in lizza per il Liverpool

Stephen Pagliuca ha fatto parte del consiglio amministrativo di Burger King per sette anni nel 2009, contribuendo fra l’altro a riportare l’azienda alla piena redditività. Però Pagliuca deve avere una passione viscerale per lo sport visti i suoi acquisti. E può anche permetterselo, visto che ha un patrimonio di 3 miliardi di sterline.

Al momento Pagliuca detiene il 55% dell’Atalanta, è co-proprietario dei Boston Celtics e co-presidente di Bain Capital. Non pago di tutto ciò, adesso punta anche al Liverpool dopo che il Chelsea gli è sfuggito dalle mani. Il fatto è che il Fenway Sports Group ha appena dichiarato di essere aperto a nuovi investimenti (alcune voci sostengono che voglia vendere del tutto) e visto che Pagliuca è in buoni rapporti con alcuni membri dell’FSG, ecco che si spiega perché si sia candidato ad acquistare il Liverpool.

FSG ha nel frattempo confermato di aver ricevuto proposte da parte di terzi per diventare azionisti del Liverpool: con i giusti termini e condizioni prenderanno in considerazione nuovi azionisti se fosse nell’interesse del club.

Gli andrà meglio rispetto al Chelsea? A inizio anno Roman Abramovich aveva messo in vendita il Chelsea e Pagliuca si era affrettato a fare un’offerta per il club che era stata descritta come “sostanziale e credibile”. Sfortunatamente, però, il Chelsea gli aveva risposto picche: ad aprile il club lo aveva informato che la sua offerta non aveva avuto successo, salvo poi cedere la squadra a Todd Boehly che è diventato proprietario, presidente e direttore sportivo del Chelsea.

Chissà se, dopo essersi perso il Chelsea, Stephen Pagliuca si è consolato andando da Burger King? Magari potrebbe anche dare qualche consiglio estemporaneo al team che si occupa del marketing del colosso del fast food: l’ultima campagna pubblicitaria messa in campo da Burger King, infatti, prevede di dare degli “stupidi” a coloro che non usano la sua app. Non una mossa vincente, ma forse Pagliuca potrebbe fornire qualche suggerimento alla sua ex azienda.