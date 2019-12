Burger King: l’Impossibile Whopper fa crescere il seno agli uomini? La nuova teoria cospirazionista

Circola sul web una nuova teoria cospirazionista secondo la quale l’Impossibile Whopper di Burger King farebbe crescere il seno agli uomini. Diversi utenti hanno lanciato questo improbabile allarme sui social network: secondo i cospirazionisti, l’hamburger vegetale di successo di casa Burger King avrebbe come singolare effetto collaterale il fatto di stimolare la crescita della ghiandola mammaria negli uomini.

Ovviamente i cospirazionisti si sono scatenati: qualcuno è arrivato a sostenere che l’azienda stia trasformando i ragazzi in ragazze. Pare che tutto derivi da un report del 20 dicembre diramato da Tri-State Livestock News: secondo tale rapporto, l’Impossible Whooper realizzato da Impossibile Foods contiene così tanti estrogeni che potrebbe causare un fenomeno di ginecomastia.

Secondo James Stangle, il veterinario del South Dakota che ha realizzato tale report, in un Impossibile Whopper ci sono 18 milioni di volte più estrogeni rispetto a un Whopper normale. In pratica mangiare un Impossibile Whopper è l’equivalente di bere sei bicchieri di latte di soia al giorno: il Whopper vegetale e questi sei bicchieri contengono la stessa quantità di estrogeni.

Secondo anche il Washington Post, però, tale report deve essere preso con le pinze, visto che Tri-State Livestock News è una pubblicazione commerciale legata all’industria zootecnica. Inutile dire che aziende con prodotti vegetali come Impossibile Foods e Beyond Meat sono diventate dirette rivali dell’industria zootecnica.

Diversi esperti rigettano l’ipotesi che gli alimenti vegetali, soprattutto a base di soia, ricchi di estrogeni, facciano crescere il seno agli uomini: gli asiatici hanno mangiato prodotti a base di soia per millenni e il loro fisico non si è modificato. Quindi mangiare gli Impossibile Whopper fa crescere il seno? No, decisamente no, ma come sostiene un altro utente su Twitter, se mangi troppo da Burger King in generale non aumenterà solo il seno, ma anche tutto il resto.

[Crediti | Fox News]