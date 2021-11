Burger King nei guai per pubblicità ingannevole sul panino 100% vegetariano

di Luca Venturino 4 Novembre 2021

Burger King finisce nei guai per pubblicità ingannevole: qualche tempo fa il colosso del fast food aveva presentato il suo Plat-Based Whopper, pubblicizzandolo appunto come un panino 100% vegetale. E, a scanso di equivoci, lo è: solamente viene cotto sulla stessa griglia della carne normale, ed è condito con maionese a base di uova.

Il problema, chiaramente, sta nella comunicazione ambigua. Se sulla pubblicità scritte come “burger 100% vegetale” e “Plant-Based” erano esibite in caratteri cubitali e sottolineate con colori sgargianti, le indicazioni circa la cottura o gli ingredienti della maionese erano invece scritte con caratteri molto piccole. Il consumatore non era quindi informato in maniera chiara del fatto che, pur trattandosi di un hamburger vegetale, seguiva procedure che potrebbero screditare quel tanto ribadito “100%”. Senza contare che chi è allergico alle uova avrebbe potuto incappare in una simpaticissima reazione allergica.

Sulla questione è intervenuto Essere Vegan con una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che ha accolto la richiesta rispondendo con un documento ufficiale che impone nuove regole a Burger King. Regole che, a rigor del vero, sono immediatamente state adottate sul sito ufficiale del brand, che negli ultimi tempi è sempre più attento a riproporsi in veste veg: basti pensare al suo primo locale 100% vegetariano aperto a Madrid.