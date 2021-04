Burger King ordina 10 tonnellate di ‘nduja, Spilinga festeggia

10 tonnellate di ‘nduja: Spilinga si prepara a realizzare quella che è forse la fornitura più importante di sempre del tipico prodotto calabrese. Dopo aver lanciato il il The Parmigiano Reggiano Burger e il The ‘Nduja Burger, Burger King ha iniziato gli approvvigionamenti di materie prime Made in Italy per realizzare i due nuovi panini dal sapore tricolore (o almeno così pare, visto che noi non li abbiamo ancora assaggiati).

Forniture importanti, visti i numeri imponenti della catena di fast food, e così Spilinga, comune famoso per la sua ‘nduja in provincia di Vibo Valentia, si ritrova a lavorare per un ordine inaspettato. Festeggia anche il vice sindaco, Franco Barbalace, annunciando la collaborazione con Burger King.

“Un impegno partito da qualche mese, che oggi si realizza con la presentazione ufficiale alla stampa nazionale”, ha detto il vice sindaco in occasione dell’annuncio della collaborazione con la catena di fast food. “La ‘nduja entra nel menù di Burger King. Un evento che, l’amministrazione comunale, aveva già programmato direttamente da Spilinga, e che a causa delle misure antiCovid, abbiamo tenuto in collegamento da Milano, con il nostro “Ambasciatore” Lorenzo Biagiarelli, e l’a.d. di Burger King, Alessandro Lazzaroni a presentare “The ‘Nduja Burger”, da domani in tutti i punti della catena di fast food, tra i primi al mondo”-

[Fonte: Il Vibonese]