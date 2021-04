Burger King propone il The Parmigiano Reggiano Burger e il The ‘Nduja Burger

Burger King si dedica al Made in Italy e lancia nei suoi ristoranti italiani due nuovi panini, gli Italian Kings. Più precisamente, nel menu troverete il The Parmigiano Reggiano Burger e il The ‘Nduja Burger.

Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, è orgoglioso del fatto che Burger King abbia scelto Parmigiano Reggiano in quanto questo panino dimostra, ancora una volta, quanto il Parmigiano Reggiano sia versatile. In questo modo il The Parmigiano Reggiano Burger rappresenta una sintesi perfetta fra le eccellenze agroalimentari italiane e la tradizione gastronomica americana.

Soddisfazione c’è anche da parte di Franco Barbalace, assessore del Comune di Spilinga e delegato al Marketing Territoriale: si è dichiarato lieto di collaborare con Burger King e di far parte con la ‘Nduja dei prodotti Made in Italy sui quali il colosso del fast food sta investendo.

Ma quali sono gli ingredienti di questi due panini? Nel The Parmigiano Reggiano Burger troverete:

nuova patty di carne gourmet

brioche bun

maionese gourmet

rucola

cipolle fritte fresche

fiocchi di Parmigiano Reggiano DOP

Nel The ‘Nduja Burger, invece, troverete:

nuova patty di carne gourmet

brioche bun

salsa ‘Nduja di Spilinga

maionese

cipolle fritte fresche

3 fette di bacon

2 fette di scamorza

fiocchi di Parmigiano Reggiano DOP

Burger King prevede di riuscire a vendere 1,5 milioni di questi nuovi panini in Italia e per realizzarli serviranno circa 10 tonnellate di ‘Nduja di Splinga e 20 tonnellate di Parmigiano Reggiano DOP.

Alessandro Lazzaroni, General Manager di Burger King Restaurants Italia, ha dichiarato di essere entusiasta di questa nova proposta nel menu basata su prodotti di assoluta eccellenza. Da sempre la maggior parte della materia prima da loro usata viene acquistata in Italia e non è la prima volta che Burger King decide di usare ingredienti tipici regionali: è stato fatto in passato con successo e verrà fatto anche in futuro.