Burger King: “Ordinate da McDonald’s, purché sosteniate i ristoranti”

E’ giunta forse la fine del mondo? Burger King su Twitter ha invitato i clienti a ordinare da McDonald’s (e da altre catene di fast food rivali). Ma c’è una spiegazione: messe da parte le rivalità, la richiesta di Burger King è motivata dal fatto che vuole sostenere in questo modo i ristoranti e tutti i lavoratori del settore.

In pratica Burger King ha chiesto ai suoi clienti di ordinare da McDonald’s, da Subway, da KFC, da Domino’s Pizza, da Pizza Hut, da Taco Bell, da Greggs, da Five Guys, da Papa John’s, da Leon o da qualsiasi altra catena di fast food indipendente. Anzi: ha chiesto di ordinare da qualsiasi catena di ristorante preferita, che sia fast o meno.

Burger King ha continuato l’appello spiegando che mai e poi mai avrebbe pensato di chiedere una cosa del genere, ma migliaia di dipendenti dei ristoranti e delle catene di ristorazione hanno bisogno del supporto dei consumatori in questo momento. Per questo motivo, se si vuole aiutare il settore della ristorazione, si può continuare a ordinare i pasti da queste catene sfruttando i servizi di delivery, il takeaway o anche il drive thru.

E ha concluso dicendo che ordinare un Whopper è sempre meglio, ma anche ordinare un Big Mac alla fine non è poi una cosa così negativa.

Questo il post di Burger King comparso su Twitter:

We know, we never thought we’d be saying this either. pic.twitter.com/cVRMSLSDq6

— Burger King (@BurgerKingUK) November 2, 2020