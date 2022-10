Burger King rinnova l’alleanza con il Made in Italy: ecco il panino con il Prosciutto di Parma

di Luca Venturino 12 Ottobre 2022

Burger King rinnova l’alleanza con i protagonisti e con i gusti del panorama gastronomico del nostro caro vecchio Stivale: dopo il lancio del The Parmigiano Reggiano Burger e del The ‘Nduja Burger, infatti, il colosso a stelle e strisce del fast food ha recentemente annunciato il lancio del nuovo panino Italian Kings The Prosciutto di Parma Burger che, come certamente avrete potuto immaginare, declinerà il Prosciutto di Parma nell’iconico burger all’americana.

Curioso notare che il brand abbia deciso ancora una volta di approdare in quel di Emilia Romagna: come accennato in apertura, infatti, Burger King aveva lanciato sul mercato un panino con il Parmigiano Reggiano lo scorso aprile; e il suo lancio più recente va di fatto a rinnovare il sodalizio con questa particolare regione del Bel Paese.

“Con il nuovo The Prosciutto di Parma Burger scegliamo ancora una volta i prodotti tipici della tradizione culinaria italiana” ha commentato Kevin Derycke, general manager di Burger King Italia. “Da sempre privilegiamo la qualità delle materie prime, con un occhio di riguardo verso le eccellenze provenienti dall’Italia”. Secondo il direttore del Consorzio del Prosciutto di Parma, Stefano Fanti “la partnership con Burger King rappresenta per il Prosciutto di Parma un’occasione importante per rafforzare il tradizionale legame che lo collega alle abitudini alimentari delle giovani generazioni. Il The Prosciutto di Parma Burger, infatti, offre un abbinamento inaspettato e appagante che sottolinea l’infinita versatilità del Parma e ne valorizza le riconosciute proprietà nutrizionali”.