Burger King su Twitter svela la ricetta per fare un Whopper casalingo

Burger King ha svelato su Twitter la ricetta del Whopper casalingo da fare in casa durante la forzata quarantena da Coronavirus. A dire il vero è stato l’account di Burger King France a twittare il tutto. Al momento ci sono diverse ricette: il Whopper classico, lo Steakhouse, il Big Fish e il Big King.

Il fatto è che il 17 marzo scorso, il presidente francese Emmanuel Macron, ha chiuso il paese a causa dell’emergenza Coronavirus.

Praticamente in Francia sono rimasti aperti solamente negozi di alimentari, distributori di benzina, farmacie e presidi medici. Il che vuol dire che molte meno persone sono uscite di casa per andare a mangiare nei fast food.

Una sfida che Burger King ha accettato e a cui ha risposto a modo suo, pubblicando su Twitter la ricetta del Whopper. Gli ingredienti non sono disposti a caso, sono nell’esatto ordine di composizione del Whopper:

panino cipolla sottaceti ketchup hamburger maionese lattuga pomodoro panino

Ovviamente Burger King si è guardato bene dal rivelare tutti i suoi segreti, quindi nella ricetta, oltre agli ingredienti e all’ordine di composizione, non c’è niente altro: non ci sono istruzioni aggiuntive, trucchi o dosi. Dopo il Whooper, Burger King ha pubblicato anche le ricette per il menu a base di carne, per il Big Fish e anche il Big King, ma non la ricetta del Whopper ripieno di patatine fritte. Se siete in crisi d’astinenza da Burger King, questa è la vostra occasione per fare un Whopper homemade.

E qui c’è anche il video con gli ingredienti:

Pour vous aider à faire des WHOPPER® maison, on a fait une vidéo maison. pic.twitter.com/MIsSsYE7CK — Burger King France (@BurgerKingFR) March 31, 2020

[Crediti | Fast Company]