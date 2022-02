Burger King: una finta Julia Roberts racconta la dura vita del Whopper veg

Burger King sta pubblicizzando il suo Whopper veg paragonandolo alla dura vita delle persone che hanno il nome in comune con le star.

di Manuela 22 Febbraio 2022

Perché una finta Julia Roberts dovrebbe raccontare la dura vita del Whopper veg? Semplice: si tratta della nuova campagna promozionale di Burger King che pubblicizza il suo Whopper vegetale mettendolo a confronto con le difficoltà che devono affrontare le persone che hanno lo stesso nome di alcuni vip.

Burger King Germany parte da questo assunto: immagina di avere lo stesso nome di una celebrità (di questo bisogna dire grazie ai genitori: se ti chiami Roberts di cognome, come ti viene in mente di chiamare tua figlia Julia? La condanni a una vita di fraintendimenti e spiegazioni imbarazzanti) e di trascorrere tutta la vita ad essere scambiato per essa. Questo è quello che devono affrontare Michael Jordan di Bad Kissingen, Steffi Graf di Soltau, Julia Roberts di Brannenburg e Oprah Winfrey della Georgia.

Tutte queste persone vengono regolarmente scambiate con i loro omonimi (cosa utile per rompere il ghiaccio in una festa, ma che alla fine porta a frustranti e continui confronti con il vero vip). E la stessa cosa succede con il Whopper vegetale di Burger King che viene scambiato con la sua versione normale.

Secondo Burger King, i suoi prodotti a base vegetale sviluppati grazie a The Vegetarian Butcher, hanno un sapore così simile alle versioni a base di carne vera che potrebbero ingannare i carnivori. Da qui nasce la campagna pubblicitaria dove si vedono le persone di cui sopra, quelle che portano il nome di star famose, mentre mangiano hamburger senza carne, con tanto di slogan “Il più confuso con l’originale: The Plant-based Whopper”.

Burger King ha poi lanciato anche una campagna online nel quale chiede ad altre persone che hanno lo stesso nome di celebrità di farsi avanti, condividendo le proprie esperienze. I primi cento che si faranno vivi riceveranno una card regalo di Burger King.

Klaus Schmaing,direttore marketing di Burger King Germany, ha spiegato che quando queste persone si presentano come Julia Roberts o come Michael Jordan, molti li guardano sorpresi. Ed è la stessa cosa con il Whopper vegetale: molti clienti si chiedono se quel Whopper vegetale non sia quello a base di carne visto che il sapore è lo stesso.