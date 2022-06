Burger King USA lancia due nuovi Impossible Burger: King e Southwest Bacon

di Manuela 29 Giugno 2022

Andiamo negli USA perché qui Burger King ha deciso di aggiungere due nuovi voci al suo menu degli Impossibile Burger, cioè quello degli hamburger di carne non carne: arrivano l’Impossibile King e il Southwest Bacon Impossibile Whooper.

Tuttavia pare che non siano strettamente vegani. Anzi, forse neanche vegetariani. Nell’Impossibile King, infatti, abbiamo una polpetta Impossibile condita con formaggio americano (quindi vero formaggio di latte vaccino, non adatto pertanto ai vegani, ma solo ai vegetariani), cipolle bianche affettate, sottaceti, ketchup e senape, il tutto racchiuso in un panino tostato con semi di sesamo. In pratica è la versione Impossible del Single Quarter Pound King.

Peggio va con il Southwest Bacon Impossibile Whopper in quanto la polpetta è sempre di carne non carne, ma è condita con crema di avocado, tortilla, pancetta vera e una salsa speziata cremosa. La presenza della pancetta vera, dunque, lo rende inadatto sia per i vegetariani che per i vegani.

In effetti questi due Impossibile Burger non sono tanto destinati a vegetariani e vegani, quanto ai consumatori più carnivori: è un modo per spingerli a cominciare ad assaggiare la carne non carne e a consumare meno proteine animali.

Desta curiosità la scelta di utilizzare la pancetta animale per un Impossibile Whopper quando Burger King France ha appena stipulato una collaborazione con La Vie per usare la sua pancetta vegana. Ricordiamo che Burger King ha promesso di togliere la carne vera dal 50% del suo menu entro il 2031, quindi probabilmente sta procedendo per gradi.