Burger King Francia arricchisce il menu con la carne vegana La Vie Foods (quella di Natalie Portman)

di Manuela 26 Maggio 2022

Se andate da Burger King in Francia sappiate che qui troverete anche la carne di maiale vegana di La Vie Foods, azienda nota per aver avuto il sostegno anche di Natalie Portman.

In teoria questa sarà una collaborazione esclusiva, destinata solamente al mercato francese e della durata di sei mesi. In realtà La Vie Foods aveva già collaborato in precedenza con Burger King. Per un mese, infatti, aveva trasformato il London Leicester Square, il suo ristorante di punta, in un locale totalmente vegano ed era stata proprio La Vie Foods a fornire la pancetta vegana per i suoi hamburger durante tutto l’esperimento.

La Vie Foods rifornisce dal 24 maggio 430 ristoranti Burger King in tutta la Francia. Le sue fette di pancetta su base vegetale verranno usate nell’hamburger Veggie Steakhouse, versione vegetariana di uno dei suoi hamburger più gettonati.

Si ipotizza che Burger King possa estendere poi questa collaborazione in tutta l’Europa, anche se mancano ancora le conferme in tal senso. In realtà Burger King collabora già da tempo con altre aziende specializzate in carne non carne. Per esempio negli USa è noto il fatto che ha un accordo di lunga data con Impossibile Foods, mentre in Asia è partner di v2food e in Europa di The Vegetarian Butcher di Unilever.

E adesso arriva la collaborazione con La Vie Foods, azienda fondata nel 2019 che solo a inizio anno ha rilasciato ufficialmente la sua pancetta vegetale. Inoltre questa start-up ha da poco ricevuto un nuovo round di finanziamenti dell’importo di 25 milioni di euro, con investitori del calibro di Natalie Portman.