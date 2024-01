Burger King va all’arrembaggio con il panino ispirato a One Piece

Notizia bella: Burger King lancia un panino ispirato a One Piece. Notizia brutta: dovete andare in Francia per mangiarlo

Chi se non Burger King poteva realizzare dei panini ispirati a One Piece? Che da Re dei Pirati a Re degli Hamburger è un attimo. Se siete fan di One Piece e state gioendo per l’avvento dei panini di Burger King targati One Piece, devo frenare un attimo gli entusiasmi: per procurarvi questi panini non dovrete esattamente percorrere la Rotta Maggiore, ma solamente recarvi in Francia. Già, perché al momento pare che questi hamburger siano disponibili solamente da Burger King Francia. E non si sa se e quando arriveranno in Italia.

Cosa sappiamo degli hamburger di Burger King dedicati a One Piece?

La cosa divertente è che Burger King prende anche in giro il suo rivale McDonald’s. Sul sito ufficiale di Burger King Francia, infatti, spiega che lungo la strada per arrivare a questo connubio fra Re dei Panini e Re dei Pirati, hanno incontrato anche un clown cattivo (ogni riferimento al clown di McDonald’s non è puramente casuale, anche se non so se Bagy sarebbe felice di questa associazione, è un po’ permaloso).

Ovviamente protagonisti della campagna pubblicitaria sono Luffy, il capitano della ciurma, aspirante Re dei Pirati e leggendario pozzo senza fondo quando si tratta di cibo (anche se, a dire il vero, tutta la ciurma è abbastanza assatanata quando si tratta di cibo) e Sanji, il cuoco di bordo, biondo crinito e latin lover per vocazione. Per l’occasione, poi, è stato anche un Jolly Roger apposito, dove il logo di One Piece è stato modificato ad hoc: il cappello di paglia è diventato il pane dell’hamburger, con in testa una corona e sul retro le fiamme del barbecue.

Ma per quanto riguarda i panini? Perché ne sono stati realizzati ben due:

Menu Luffy Burger : qui abbiamo un hamburger di manzo alla griglia con salsa barbecue e cipolle fritte. In aggiunta, oltre alle patatine e alle bevande, ci sarà in omaggio anche una t-shirt bianca in edizione limitata raffigurante Luffy e Sanji

: qui abbiamo un hamburger di manzo alla griglia con salsa barbecue e cipolle fritte. In aggiunta, oltre alle patatine e alle bevande, ci sarà in omaggio anche una t-shirt bianca in edizione limitata raffigurante Luffy e Sanji Menu Sanji Burger: qui invece abbiamo un hamburger di pollo croccante a filetti con salsa di senape e cipolle, con annessa t-shirt nera in edizione limitata, sempre raffigurante Luffy e Sanji

Ma non solo, sono stati ovviamente realizzati anche dei Menu King Junior. Qui in omaggio sono previsti quattro mazzi da 15 carte collezionabili (un set di carte per ciascun menu bambini).

Solo che per avere tutto ciò dovrete farvi un viaggetto in Francia. La speranza è che, avendo avuto un notevole successo anche qui la serie live action di One Piece di Netflix, anche in Italia si decidano a portare questi panini. Tutti pronti all’arrembaggio?