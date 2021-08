di Manuela 2 Agosto 2021

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov: ritirati dal commercio lotti dei Burger Veg e Cotolette Veg di Pam & Panorama a causa di un rischio chimico. Anche in questo caso, la data di pubblicazione dell’allerta sul sito risale a un paio di giorni fa, mentre la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio è quella del 26 luglio 2021.

In tutti i richiami, il marchio del prodotto è Pam & Panorama, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Pam Panorama S.P.A. Invece, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore è sempre Kioene, con sede dello stabilimento in via Caltana 55 a Villanova di Camposampiero (PD).

Queste sono le denominazioni di vendita esatte, i numeri di lotto e le date di scadenza dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Cotolette Veg. Surg. Bio : numero di lotto di produzione FP00568, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 maggio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi

: numero di lotto di produzione FP00568, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 maggio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 200 grammi Burger Veg. C/Semi di Quinoa: numero di lotto di produzione FP00600, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 9 giugno 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 150 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di ossido di etilene nella materia prima utilizzata fra gli ingredienti con limiti superiori a quanto previsto dalla legge. Il tutto è stato rilevato a seguito di analisi di autocontrollo.

Nelle avvertenze i consumatori sono invitati a riportare presso il punto vendita di acquisto i numeri di lotto sopra indicati in modo che sia possibile procedere con la sostituzione. Ovviamente tali lotti non devono essere utilizzati.