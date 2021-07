Burro Granarolo: richiamo per rischio allergeni

Sul sito Salute.gov è stato pubblicato un maxi richiamo di diversi lotti del Burro Granarolo. Anzi: si tratta di richiami multipli. Il motivo è per tutti un rischio allergeni. In tutti i casi, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito, sia la data dei controlli effettivi presenti sull’avviso di richiamo vero e proprio è quella del 19 luglio 2021.

In tutti i richiami, la denominazione di vendita esatta del prodotto coinvolto nel procedimento è sempre Burro, il marchio è Granarolo, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 08 53 CE, mentre il nome del produttore è Gra-Com srl, con sede dello stabilimento in via Emilia Est 90/A a Castelfranco Emilia (MO).

Questi sono i numeri di lotto coinvolti nel richiamo e ritirati dal commercio:

Burro : numeri di lotto 040921, 090921, 160921, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 4 settembre 2021, 9 settembre 2021 e 16 settembre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dal panetto di burro a 1000 grammi

: numeri di lotto 040921, 090921, 160921, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 4 settembre 2021, 9 settembre 2021 e 16 settembre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dal panetto di burro a 1000 grammi Burro Granarolo 1000g : numeri di lotto 04-09-2021, 09-09-2021, 16-09-2021, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 4 settembre 2021, 9 settembre 2021 e 16 settembre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dal panetto di burro da 1 kg

: numeri di lotto 04-09-2021, 09-09-2021, 16-09-2021, con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 4 settembre 2021, 9 settembre 2021 e 16 settembre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dal panetto di burro da 1 kg Burro Granarolo 8gx125pz: numeri di lotto 28-08-2021, 09-09-2021, 16-09-2021, 06-10-2021 e 13-10-2021, con data di scadenza del 28 agosto 2021, 9 settembre 2021, 16 settembre 2021, 6 ottobre 2021 e 13 ottobre 2021. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 8gx125 pezzi

In tutti questi casi il motivo del richiamo è un rischio presenza allergeni, più precisamente la presenza dell’allergene glutine. Nelle avvertenze non è segnalato nulla, ma in questi casi il consiglio di non consumare i numeri dei lotti sopra indicati è rivolto a chi è intollerante al glutine.