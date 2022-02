Cacao, la produzione della Costa d’Avorio è colpita dalla siccità

di Luca Venturino 9 Febbraio 2022

Tre settimane consecutive di siccità hanno danneggiato la qualità delle produzioni di cacao della Costa d’Avorio, con il raccolto medio da aprile a settembre che potrebbe subire delle riduzioni notevoli. A dir la verità la Costa d’Avorio, primo produttore al mondo di cacao, è nel pieno della sua stagione secca (che dura da novembre a marzo) ma quest’anno le precipitazioni sono state ben al di sotto della media.

Le prossime due settimane saranno decisive per rimediare alla situazione attuale, con le foglie degli alberi secche e gialle per la mancanza d’acqua e molti acquirenti che si danno una gran fretta nell’acquistare i prodotti migliori per paura che le dimensioni e la qualità diminuiscano troppo. Nella regione centro-occidentale di Daloa e nelle regioni centrali di Bongouanou e Yamoussoukro, dove non ha piovuto la scorsa settimana, gli agricoltori hanno spiegato che gli alberi di cacao stavano soffrendo e gli acquirenti locali erano riluttanti ad acquistare al prezzo garantito di 825 franchi CFA (circa 1,25€) per kg a causa della qualità. E la situazione altrove non è delle migliori: in Kenya, ad esempio, metà del Paese si trova a patire la carenza di cibo e acqua.