Caffè e polvere proteica: ecco il Proffee, nuovo trend sfornato da TikTok

di Luca Venturino 5 Settembre 2022

Alla voce “Proffee”, il dizionario internettiano dice “bevanda proteica ed energizzante che nasce dalla miscela di caffè e polvere proteica; con nome derivante dalla somma delle due parole inglesi protein e coffee”. Ottimo per la produttività, la pelle e con ogni probabilità anche per sbloccare uno stomaco costipato, il Proffee è l’ultimo trend partorito da quella caotica fucina di idee che è TikTok, e che in breve tempo ha catturato l’attenzione dei creatori e delle creatrici di contenuti salutari, che promuovono uno stile di vita sano e sportivo. Come accennato, si tratta di mischiare un integratore proteico, possibilmente a base di collagene, in una tazza di caffè: la pozione risultante dovrebbe, secondo l’inappellabile autorità di TikTok, sollevare l’umore, stimolare le energie psico-fisiche e soprattutto fare bene alla pelle, dato che il collagene è per l’appunto la proteina di struttura della cute.

Ma si tratterà davvero di un elisir di lunga vita, o più semplicemente è un fuoco di paglia potenzialmente dannoso? Secondo la dottoressa Laura Quinti, nutrizionista di Terme di Saturnia Natural Destination, “Aggiungere al caffè della polvere di collagene idrolizzato può essere una buona abitudine”. Questa proteina, infatti, è la più abbondante dell’organismo e dunque la sua presenza e il suo mantenimento sono particolarmente importanti: il collagene tiene insieme come un collante ossa, articolazioni dei capelli, unghie e pelle, donando loro elasticità e flessibilità, aumentando l’idratazione e l’elasticità dei tessuti.

Fermi lì, piano con quella polvere proteica nella tazza di caffè mattutina: “Va detto” riprende Quinti, riferendosi al Proffee “che questo tipo di prodotto viene considerato di scarso valore biologico, perché non contiene tutti gli aminoacidi essenziali. Non si può bere Proffee ogni mattina per il resto della propria vita: sarebbe eccessivo e nocivo, con effetti sull’intestino e sintomi di nausea e vomito. Per mantenere gli effetti salutari di questa miscela è consigliato attenersi a tre cicli mensili nell’arco di un anno”. Insomma, nonostante si tratti di “un affidabile componente nutrizionale di integrazione” è meglio andarci piano. In definitiva, però, lo preferiamo al frullato di muschio marino.