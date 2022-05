Caffè espresso: aumenta il colesterolo, ma soprattutto negli uomini, dice uno studio

Secondo uno studio, il tipo di caffè bevuto aumenta il colesterolo in maniera diversa a seconda del sesso di appartenenza: per gli uomini è il caffè espresso, per le donne è quello all'americana.

Lo studio pubblicato recentemente sulla rivista Open Heart parla chiaro: il caffè espresso aumenta il colesterolo, ma lo fa soprattutto negli uomini. Per contro, il caffè all’americana, quello lungo per intenderci, tende ad aumentarlo di più nelle donne.

Secondo i ricercatori, il tipo di caffè peggiore per quanto riguarda la salute del cuore dipende dal sesso: negli uomini è il caffè espresso a provocare i picchi maggiori di colesterolo, mentre nelle donne è il caffè lungo.

Lo studio ha coinvolto più di 20mila persone in Norvegia: pare che solo il caffè preparato con la caffettiera non abbia registrato differenze significative fra i due sessi. Il fatto è che alcune sostanze chimiche presenti nel caffè come i diterpeni possono aumentare i livelli di colesterolo nel sangue. Tuttavia gli esperti frenano i facili allarmi: se si bevono uno o due caffè al giorno, non succede nulla.

caffè d’asporto

Il team di ricercatori dell’Università Artica UiT dela Norvegia ha esaminato cosa succedeva a livello di sangue e colesterolo preparando quattro tipi di caffè diversi:

espresso

preparato con la caffettiera

caffè filtrato

caffè istantaneo

Ai partecipanti è stato chiesto quanti caffè bevessero al giorno e quale tipo preferissero. Poi è stato prelevato loro il sangue. Dalle analisi fatte è emerso che le persone che bevono 3-5 espressi al giorno hanno una probabilità significativamente maggiore di avere livelli di colesterolo più elevati nel sangue rispetto a coloro che ne bevevano di meno.

L’entità dell’aumento, però, differiva in base al sesso: negli uomini il caffè espresso faceva aumentare il colesterolo di 0,16 mmol/L, mentre nelle donne solo di 0,09 mmol/L.

Per quanto riguarda il caffè filtrato, berne sei o più tazze non ha aumentato i livelli di colesterolo negli uomini, ma nelle donne sì: si parla di 0,11 mmol/L. Per il caffè preparato con le caffettiere a stantuffo, invece, i livelli di colesterolo aumentavano di 0,3 mmol/L per le donne e o,23 mmol/L per gli uomini, quindi senza differenze significative. Nessun aumento, invece, per chi beve il caffè istantaneo visto che questo tipo di caffè contiene poche sostanze capaci di incrementare il colesterolo.

Secondo gli esperti, non c’è una spiegazione chiara per queste differenze. C’è anche da dire che è possibile che le persone che preferiscono un certo tipo di caffè al posto di un altro, possono anche avere stili di vita differenti capaci di influenzare i livelli di colesterolo.