Caffè: Illy dividerà un bonus da 500 mila euro tra tutti i suoi dipendenti

di Luca Venturino 25 Ottobre 2022

Illy Caffè ha recentemente annunciato che pagherà un bonus in denaro a tutti i suoi dipendenti per aiutarli a traghettare il particolare momento storico, macchiato da una situazione economica sempre più difficile: secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato Cristina Scocchia, infatti, l’azienda dividerà entro la fine del mese un bonus poll da un valore complessivo di 500 mila euro tra i suoi 1350 dipendenti complessivi.

Come accennato, l’iniziativa della società è volta ad aiutare i propri lavoratori a fare i conti con la sempre più spietata sfida del caro vita: gli ultimi rapporti inerenti al tasso di inflazione hanno sottolineato come il prezzo di verdura e frutta si sia impennato del 300%, mentre il cosiddetto caro bollette sta spingendo una fetta sempre più consistente di italiani a rivedere le proprie strategie di consumo arrivando, addirittura, a rinunciare ai fornelli.

In questo contesto, l’obiettivo di Illy – secondo le parole della sopracitata Scocchia – è quello di “combinare i profitti e i valori sociali”: è importante notare, in questo contesto, che l’azienda ha per di più dovuto fare i conti con un aumento dei costi delle materie prime e della logistica del 20% su base annua, optando tuttavia per comprimere i margini di guadagno anziché rovesciare i rincari sulle spalle dei consumatori finali.