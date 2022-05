Caffè, Illy punta a essere quotato in borsa

di Luca Venturino 23 Maggio 2022

Appena una manciata di giorni fa Illy caffè ha approvato il bilancio inerente agli affari del 2021, registrando una crescita netta in quasi tutti i comparti e gonfiando di fatto l’utile netto fino a raggiungere la cifra di 11,9 milioni di euro (forte di un aumento a tripla cifra – il +104,7%, a essere precisi – rispetto a quanto conseguito nel 2020). Alla luce di risultati economici tanto positivi, è comprensibile che l’azienda con sede a Trieste abbia intenzione di compiere un ulteriore salto di qualità per sbarcare a Piazza Affari ed entrare di diritto nel mondo delle quotazioni in borsa.

Freno all’ottimismo, però: l’idea c’è, vero, ma è da intendersi come inscritta in un piano di crescita moderato e non come una mossa lampo da compiere il prima possibile. Stando a quanto dichiarato da Cristina Scocchia, Amministratrice Delegata del gruppo Illy, l’azienda ha infatti intenzione di compiere il balzo in questione nel lasso temporale compreso tra l’anno corrente e il 2026. Un balzo che, di fatto, “sicuramente per noi non è un sogno, è un obiettivo concreto e, quindi, stiamo cercando di sviluppare un Piano industriale, che presenterò nelle prossime settimane al cda, un Piano che dovrà aprire una nuova fase espansiva e dovrà prepararci alla Borsa”.