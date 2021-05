Caffè: Nespresso lancia una collezione limited edition con Chiara Ferragni

Nespresso lancia in collaborazione con la super influencer Chiara Ferragni una limited edition di macchine e accessori che strizza l’occhio al mondo della moda. Colori brillanti, tanto rosa e un design giovane e stiloso.

Non è la prima volta che la bionda imprenditrice si fa tentare dalle collaborazioni a tema food che – c’è da dirlo – si sono sempre rivelate discreti successi, quantomeno in termini di visibilità. Nespresso tenta così di agganciare il pubblico dei giovani e giovanissimi consumatori di caffè di domani.

Per esempio, con la macchina Vertuo Next, in colore rosa pastello e con il logo di Chiara Ferragni (l’occhietto azzurro con le ciglia giganti) sul lato. C’è poi la Nespresso x Chiara Ferragni, l’Aeroccino 3 Nespresso x Chiara Ferragni, e una serie di accessori: una travel mug e una coffee mug che siamo certi andranno a ruba.

Tutto molto rosa, tutto in limited edition. E c’è pure – ulalà – la ricetta di caffè in ghiaccio firmata Chiara Ferragni, ovviamente realizzata con zucchero rosa e con zucchero filato o marshmallow come decorazione. Non che ci ispiri particolarmente, a essere sinceri, ma di certo ci vediamo a sorseggiarla a bordo piscina con un paio di occhiali da sole griffatissimi.