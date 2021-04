Chiara Ferragni ha lanciato una borraccia nella sua linea di moda al modico costo di 39 euro. Nessuno si stupirà che sia andata sold out nel giro di 50 minuti, fra le grida disperate dei fan che non sono riusciti ad acquistarla in tempo.

La borraccia in questione è stata realizzata grazie alla collaborazione con 24 Bottles: è tutta tempestata di glitter e riporta in bella vista il marchio della Ferragni, l’occhio stilizzato su sfondo rosa.

Se si va sul sito Chiara Ferragni Collection, c’è anche la descrizione tecnica di questa borraccia. È una bottiglia termica riutilizzabile, realizzata in acciaio inossidabile e in grado di mantenere le bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore. Il tutto al costo di 39 euro.

Fin qui tutto ok, non fosse per i commenti giunti sul profilo Instagram di Chiara Ferragni. Accanto a lecite richieste del tipo costo e capacità della borraccia, c’è stato ovviamente chi si lamentava del prezzo, troppo caro a detta di alcuni.

C’è poi stato anche chi si disperava per non essere riuscito a comprarla in tempo, visto che è andata in esaurimento scorte in meno di un’ora (cosa per cui la Ferragni ha poi ringraziato i fan). Qualcuno ha sostenuto che fosse un’ingiustizia il fatto di non essere riuscita ad acquistarla in tempo, mentre una madre è arrivata a sostenere che non sapeva come avrebbe fatto ora che non era riuscita a comprarla visto che l’aveva promessa alla figlia se avesse preso un dieci alla verifica di matematica.

Comunque sia, ogni volta che il brand di Chiara Ferragni fa uscire un nuovo prodotto, c’è sempre qualcuno che grida “È troppo caro”: era successo con le tutine da neonato lanciate in occasione della nascita della secondogenita, ma era accaduto anche con l’uovo di Pasqua solidale realizzato in collaborazione con Dolci Preziosi.