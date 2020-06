Caffè offerto a chi porta un amico al bar, l’iniziativa di Morettino per aiutare i gestori

Porti un amico al bar, e Morettino gli offre un caffè: l’iniziativa “We Love Bar – Sostieni il tuo bar del cuore” punta ad aiutare i gestori in un momento difficile.

A idearla è Caffè Morettino storica torrefazione di Palermo (e prima che vi indignate come per i dolcini svizzeri tolti dai supermercati, Morettino è un cognome). L’idea della campagna nasce come sostegno agli esercenti colpiti dalla crisi conseguente al lockdown: ancora troppi pochi clienti si vedono nei bar, che faticano a riprendere a pieno ritmo le attività. Dunque Morettino prova a introdurre una sorta di 2×1 in versione simpatica. Vai al bar con un amico, e anziché pagargli tu il caffè, ci pensano loro.

Un’iniziativa che riporta anche significato all’idea dell’espresso al bar, che in Italia “è un simbolo di condivisione e convivialità che scandisce la nostra giornata e accompagna da sempre i nostri momenti di piacere o gli incontri lavorativi”, come spiega Andrea Morettino, quarta generazione a capo dell’azienda siciliana, a Repubblica raccontando l’iniziativa.

Non è l’unica pensata della torrefazione palermitana, che quest’anno celebra il suo centenario: durante l’estate lancerà una versione solidale del “caffè sospeso”, in cui il ricavato dei contributi donati dalla clientela potrà essere utilizzato dai gestori dei locali per sostenere le spese avute per mettere in sicurezza i loro bar.

