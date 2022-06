Caffè torrefatto e macinato gusto classico Juanito di Dico: richiamo per rischio chimico

di Manuela 28 Giugno 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov (dopo quello relativo al Pestato di friarelli e Pestato di carciofi di Sole e Terra del Vesuvio): è stato ritirato dal commercio un lotto del Caffè torrefatto e macinato gusto classico Juanito di Dico a causa di un rischio chimico. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito che la data presente sull’avviso di richiamo vero e proprio relativa ai controlli effettivi coincidono: è quella del 27 giugno 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Caffè torrefatto e macinato gusto classico Juanito 250g, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Dico SpA (Roma). Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Gruppo Gimoka SpA, quello con sede dello stabilimento in via delle Industrie 4a ad Andalo Valtellino, in provincia di Sondrio.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è D06X, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 6 aprile 2024 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di Ocratossina A che supera i livelli massimo consentiti dal Reg. CE 1881/06. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non utilizzare il numero di lotto sopra indicato se già acquistato e presente in casa, bensì di riportarlo presso un qualsiasi punto vendita Tuodì, Fresco Market e Indrange. Il personale del negozio provvederà poi alla sostituzione o al rimborso.