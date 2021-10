Caffè Vergnano e Coca Cola, l’accordo è ufficialmente completato

di Luca Venturino 7 Ottobre 2021

L’accordo tra Caffè Vergnano e Coca Cola è ufficialmente completato: d’ora in avanti, sarà il colosso statunitense a distribuire all’estero in maniera del tutto esclusiva i prodotti della nota azienda piemontese. Insieme a quanto appena sottolineato, inoltre, Coca Cola completa l’acquisizione del 30% dell’azionario di Caffè Vergnano.

Si tratta di un accordo che in realtà fu già annunciato il 28 di giugno di quest’anno, e che senza ombra di dubbio spinge una delle più antiche torrefazioni in Italia a rinforzare il proprio marchio anche al di fuori dei confini del Bel Paese. Come avevano già spiegato Franco e Carlo Vergnano, Ceo e presidente di Caffè Vergnano, “si tratta della conferma del fatto che un family business gestito in maniera coerente e consapevole può raggiungere grandi obiettivi senza perdere la propria natura e i propri valori”.

A questo punto, infatti, sarà compito di Coca Cola rappresentare le esportazioni verso l’estero di uno dei brand che meglio esprime il patrimonio e l’autenticità del vero espresso Made in Italy, creando nel frattempo un portfolio di caffè dalla vasta scelta, che possa soddisfare qualsiasi richiesta dei suoi consumatori.