Caffè Vergnano spinge per crescere all’estero sviluppando la propria rete di caffetterie

di Luca Venturino 20 Luglio 2022

Caffè Vergnano ha appena compiuto i suoi primi centoquaranta anni di età, e ora scalpita per continuare a crescere e affermarsi – in particolar modo nei mercati esteri. Se infatti questo compleanno è stato segnato da un contesto operativo a dir poco complicato, a causa dei rincari da record al costo delle materie prime, delle bollette dell’energia e del costo dei trasporti – aumenti che di fatto hanno poi determinato incrementi del prezzo allo scaffale -, il segnale positivo proviene soprattutto dal settore dell’horeca, che passo dopo passo si sta riavvicinando ai valori dell’ormai lontano periodo prepandemico. L’obiettivo dell’azienda, in questo contesto, è quello di chiudere l’anno in corso con una crescita del 5% sul fatturato annuo, spingendo – come abbiamo già accennato – soprattutto verso i mercati internazionali.

Occorre infatti notare che già quasi un quarto del fatturato complessivo viene attualmente realizzato in più di 90 mercati esteri: quella dell’espansione ulteriore è una direzione che di fatto viene per di più facilitata dal recente accordo siglato con Coca Cola, che di fatto ha acquisito la distribuzione esclusiva dei prodotti dell’azienda piemontese in diversi Paesi esteri. “I risultati nei 12 mercati-chiave individuati sono molto positivi”, ha commentato a tal proposito Carolina Vergnano, ceo dell’azienda ed esponente della quarta generazione familiare. Altra direttiva che può aiutare nell’espansione internazionale è quella rappresentata dalla collaborazione con Eataly e lo sviluppo delle rete delle caffetterie di proprietà: al momento i locali Caffè Vergnano 1882 sono 180 in tutto, il 40% dei quali al di fuori dei confini nazionali. “È un format su cui abbiamo spinto soprattutto dopo la pandemia e su cui proporremo diverse novità nel 2023, come l’area shop con caffè e oggettistica, enfatizzando il concetto di casa” ha spiegato ancora Vergnano.