California, usava i soldi della cantina per comprare auto e jet di lusso: multa da 5,1 milioni per un produttore di vino

di Luca Venturino 15 Novembre 2022

Auto di lusso? Assolutamente sì. Jet privato? E che è, vuoi mica fare la figura del barbone? E i fucili d’assalto semi-automatici, quelli erano proprio necessari? Beh, sono la ciliegina sulla torta di ogni tamarrata che si rispetti, dai. Poi tanto paga l’azienda, no? No. O meglio, sì – finché il tutto non viene alla luce. Ci stiamo riferendo a quanto accaduto nell’epicentro del mondo del vino statunitense, la California, dove l’ex proprietario dell’azienda vinicola Amulet Estate è stato scoperto a utilizzare i soldi della cantina per darsi allo shopping più sfrenato (e tamarro, come abbiamo già avuto modo di vedere).

Il Dan Bilzerian della Napa Valley

Tuck Beckstoffer – questo il nome del nostro protagonista – è stato naturalmente costretto a rinunciare alle sue quote nel contesto della società e a pagare una multa da 5,1 milioni di dollari. Stando a quanto lasciato trapelare dalle indagini, pare che ad accorgersi della proverbiale montagna di polvere sotto il tappeto siano stati gli stessi soci in affari del nostro buon Beckstoffer, che avrebbero per l’appunto intentato una causa contro di quest’ultimo per uso improprio di fondi aziendali per uso personale (che spaziavano, come abbiamo visto, dalle auto di lusso ad armi da fuoco – una sorta di Dan Bilzerian del vino, insomma).

Naturalmente Beckstoffer aveva pensato a tutto (o almeno così doveva credere): in più occasioni, secondo quanto fatto emergere dalle indagini giudiziarie, aveva deliberatamente falsificato documenti per far sembrare che le sue spese personali fossero utilizzate per l’azienda vinicola. Tra gli esempi spicca un cancello di sicurezza da 45.560 dollari, naturalmente poi installato nella sua stessa abitazione privata; ma anche un centinaio di migliaia di dollari spesi in giardinaggio paesaggistico, circa 34 mila in mobili e oggetti di design, oltre 160 mila per alcuni viaggi personali e altri 59 mila per un’iscrizione di famiglia al resort di lusso Meadowood Napa Valley.

Beckstoffer avrebbe anche speso 370.836 dollari dei fondi della cantina “per trasformare un camioncino Ford del 1966 in un veicolo da corsa Baja” pesantemente modificato “con un motore da 900 cavalli”. Ragazzi, i mitomani sono troppo simpatici. Personaggi troppo assurdi addirittura per finire in un film, davvero. Ve ne raccontiamo ancora una particolarmente divertente: il nostro protagonista avrebbe anche rubato dall’azienda un trattore John Deere del valore di 60.000 dollari, poi scoperto quando lo stesso Beckstoffer ha pubblicato su Instagram foto di se stesso e di suo figlio intenti a guidarlo. Geniale – un po’ come quella storia di quella signora che si vantò su Facebook di essere scappata dal ristorante senza pagare.