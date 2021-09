Callipo 1913 apre a Roma il primo negozio monomarca (fuori dalla Calabria)

di Luca Venturino 24 Settembre 2021

Apre a Roma lo Store Callipo 1913, il primo negozio monomarca dell’omonimo brand che si avventura al di là dei confini della Calabria. Ad annunciarlo è Giacinto Callipo, figlio di Pippo Callipo e rappresentante della quinta generazione della famiglia. L’apertura dello store sarà, secondo il giovane manager, “un importante tassello” verso l’obiettivo di creare luoghi in cui “la suggestione delle tradizioni si mescola con le innovazioni e le sempre svariate esigenze dei consumatori”.

Una cambio di marcia deciso, che denota la volontà di aprire altri store anche nel resto d’Italia, pur mantenendo in vita un forte legame con le tradizioni e il territorio d’origine. “Lo Store Callipo 1913 vuole essere il classico negozio ‘sotto casa'” ha dichiarato Giacinto Callipo in occasione dell’apertura del punto vendita. Secondo la visione del manager, lo Store Callipo 1913 sarà un luogo “dove si viene accolti con familiarità e dove i prodotti diventano ambasciatori delle eccellenze di un territorio, nel nostro caso la Calabria”.

La decisione di ampliare il brand in questa direzione è arrivata in seguito a un’attenta analisi dei cambiamenti del mercato e delle abitudini dei clienti, che mostrano “un rinnovato interesse verso i negozi di prossimità” o verso la comodità degli acquisti online. L’apertura dello Store Callipo 1913 andrà verosimilmente a coronare un 2021 ricco di soddisfazioni e successi per il brand, che già nel primo semestre aveva registrato una crescita del fatturato pari al 12,5%.