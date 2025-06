Calvé si ripulisce la coscienza dicendoci che i giovani non temono di mangiare la maionese a casaccio

La maionese, si sa, è uno di quegli ingredienti che gli snob del cibo guardano dall’alto in basso. Peggio ancora quando è pronta nel barattolo o da strizzare fuori dal tubetto. Meno male che c’è Calvé a combattere gli stereotipi a tema cibo, e lo fa con le armi più efficaci dell’arsenale contemporaneo: giovani e social media. Una campagna Instagram lanciata dalla mayo italiana per eccellenza esplora i guilty pleasure culinari delle nuove generazioni, a dimostrazione che il paese reale è molto meno purista di quanto vorrebbe apparire.

Calvé contro il taste shaming

Si chiama Maio Land, che tradotto suona più o meno come terra della maionese. Ma anche delle possibilità: la campagna social di Calvé ha un nome che è una provocazione, per non parlare della sua didascalia. “Una dichiarazione d’amore al gusto, alla libertà, all’ironia. L’inizio di un viaggio verso Maio Land, dove ogni abbinamento è possibile e la creatività è legge”. In pratica: liberiamoci dagli stereotipi sul cibo e prendiamoci meno sul serio, specie in un paese di schizzinosi e finto-puristi cronici come l’Italia.

Il nostro problema, secondo Calvé, è il taste shaming. L’espressione inglese indica l’additamento contro gusti e tipi di alimentazione diversi e contrari rispetto a ciò che la maggioranza considera socialmente accettabile. Esempio eclatante: l‘ananas sulla pizza. Ma anche il cappuccino ordinato nel pomeriggio, o il formaggio grattato su pasta o risotto ai frutti di mare. Insomma, tutto quell’insieme di “obbrobri” culinari che l’italiano medio percepisce come un insulto alla “cucina migliore del mondo”.

Secondo la psicologa Deborah Disparti, il taste shaming è un “meccanismo psicosociale che va oltre il mero gusto culinario, e che può minare il benessere dell’individuo colpendolo nella sua identità”. Occhiate incredule, commenti sprezzanti, prese in giro possono diventare più che un semplice fastidio. Soprattutto fra gli adolescenti, “la maggiore sensibilità al giudizio può contribuire a formare un’immagine di sé fragile e inadeguata, il cui rischio è l’isolamento sociale”.

Maionese, Gen Z e ‘crimini culinari’

La soluzione, secondo Calvé e la psicologia, è celebrare i propri gusti, anche quelli considerati da vilipendio alla bandiera. Un atteggiamento aperto e curioso, dice Disparti, “può favorire non solo il benessere individuale, ma anche una cultura più inclusiva in cui ognuno può trovare piena rappresentazione di sé”. Ben detto: vietato vergognarsi dei peccati di gola al suono di ‘NON È STRANO’. Ma quali sono allora i ‘crimini culinari’ preferiti dalla Gen Z?

Dal sondaggio Maio Land arriva la classifica dei magnifici dieci. All’ultimo posto una new entry chiaramente influenzata dagli USA: piadina crudo e burro di arachidi, mix dolce salato e croccante da non sottovalutare. Seguono a ruota pesca sciroppata tonno e maionese, combo che sembra ispirata alle voglie bizzarre della gravidanza; risotto allo scoglio e parmigiano; aranciata e caffè; uovo sodo, marmellata di albicocche e maionese.

La rosa dei primi cinque è un mix tra i gusti dei più giovani e le necessità economiche dei millennial. Al quinto posto patatine fritte con gelato alla fragola, classico mix da festa delle medie. Al quarto la vituperata carbonara con la panna, che però in fondo che le vuoi dire. Passiamo al podio. Dopo cappuccino ai pasti principali e pizza con l’ananas, abbiamo il vincitore assoluto: pasta tonno e maionese, vessillo di almeno due generazioni alle prese con università e lavoro precario.

Alla fine dei giochi Calvé ne esce benissimo, con la maionese che si conquista pure il primo posto. La campagna diventa un gioco divertente e onesto per ripulirsi la coscienza, in senso sarcastico naturalmente. È allo stesso tempo un modo per proporre ricette alternative e innovative, che elevino la maionese da semplice condimento a ingrediente furbo. Un esempio su tutti: i mayo brownies di Anna Zhang, vincitrice di Masterchef Italia 14. Infine, l’operazione Calvé è decisamente quello che serve all’Italia: dove ci si indigna di più per un piatto non conforme ai canoni che per un mondo (e un paese) che brucia.