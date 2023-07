Cambiare il nome in “Subway” vi farebbe guadagnare una fornitura a vita di panini

di Luca Venturino 30 Luglio 2023

Mai sottovalutare il peso del nome – a volte conoscere quello giusto permette di accedere al livello successivo nella propria carriera, in altri casi può diventare un vero e proprio brand (pensiamo, tanto per fare un esempio noto a tutti, ai Ferragnez) e ancora, nel caso dei cosiddetti figli d’arte, può diventare un ingombrante bagaglio di scrutini spietati e aspettative costruite sull’eredità dei genitori. Al giorno d’oggi, poi, ci sono anche modi per guadagnarsi il pane con il proprio nome – e lo intendiamo letteralmente: è questo il caso della più recente promozione di Subway, che ha promesso una fornitura a vita di panini e bevande gratuite a chiunque abbastanza coraggioso da cambiare il proprio nome con quello del brand.

L’importanza di chiamarsi Subway

Ehi, sono tempi difficili: c’è l’inflazione, i rincari ai prezzi del cibo (e non solo, naturalmente), il caro bollette e tutto il resto – ogni modo per portare a casa la proverbiale pagnotta è lecito. In questo caso, con un semplice e deciso colpo di penna, non dovrete praticamente più preoccuparvi di riempire la dispensa (sempre che siate felici di mangiare panini per il resto dei vostri giorni, è chiaro). E pensate un po’ – con ogni probabilità, con la vostra richiesta, salverete anche un annoiato dipendente dell’anagrafe dal giogo della routine: un individuo che chiede di cambiare il proprio nome in Subway non può che fare parte di una giornata indimenticabile. Nel bene e nel male, ecco.

Attenzione, però – il processo è leggermente più complicato di quanto possiate pensare (e no, non ci stiamo riferendo solamente all’aspetto burocratico). L’intera promozione è di fatto parte di un concorso: per partecipare è innanzitutto necessario presentare una domanda sul sito SubwayNameChange.com tra il primo di agosto e il 4 dello stesso mese. Così facendo, vi prenderete l’impegno di cambiare il vostro nome in Subway in caso di vittoria.

Una volta vinto il concorso, Subway si occuperà di pagare quanto necessario per avviare e completare la procedura per cambiare legalmente il nome; e voi sarete dunque liberi di rinnegare il nome che i vostri genitori hanno scelto per quello di una multinazionale. A questo punto avrete quattro mesi di tempo per provare di avere compiuto il fattaccio, e infine riceverete il tanto agognato premio – 50 mila dollari in buoni regalo spendibili nei punti vendita Subway. Abbastanza da bastarvi per una vita, in altre parole.

Un dettaglio importante per chiudere: non abbiamo trovato cavilli o parti scritte in piccolo che vi vieterebbero di tornare al vostro nome originale, una volta incassato il premio. Chiaro, la procedura sarebbe a vostre spese, ma così facendo riuscireste ad assicurarvi panini gratis e a conservare la dignità con un colpo solo.