Da Subway debuttano i salumi affettati al momento, non senza polemiche

di Manuela Chimera 6 Luglio 2023

Non so se vi ricordate, ma a inizio anno Subway aveva annunciato che aveva intenzione di migliorare menu e ingredienti. E per farlo avrebbe portato carni e salumi appena affettati. Già all’epoca era sorta qualche perplessità in merito a come il tutto avrebbe potuto funzionare. Ma adesso ecco che nei Subway degli Stati Uniti fanno il loro debutto carni e salumi affettati sul momento. E le perplessità si stanno trasformando in polemiche.

Le carni affettate sul momento da Subway sono una buona cosa?

Teoricamente avere da Subway carni e salumi affettati sul momento dovrebbe essere una cosa positiva. Rispetto agli ingredienti pre affettati, affettare sul momento dovrebbe essere una netta miglioria.

Trevor Haynes, presidente di Subway North America, ha fatto sapere che affettare carni e salumi sul momento permetterà loro di offrire ai clienti dei panini migliori. Per questo motivo la catena non vede l’ora che gli americani possano saggiarne la differenza.

Per fare ciò, l’azienda ha dovuto attrezzarsi con affettatrici da gastronomia per rifornire le loro 20mila sedi. Per farlo, la catena ha donato affettatrici professionali ai suoi affiliati per un valore di 80 milioni di dollari. In questo modo potrò essere ancora più concorrenziale nei confronti dei suoi rivali, come Jimmy John’s e Jersey Mike’s, catene che già propongono ai loro clienti carne e salumi affettati sul momento.

Ovviamente, per celebrare degnamente questa svolta, ecco che Subway ha annunciato l’aggiunta di quattro nuove voci nel suo menu, creando l’apposita categoria Deli Heroes:

Titan Turkey : 33% di carne in più rispetto a un panino tradizionale, contiene tacchino appena affettato, doppio strato di provolone, lattuga, pomodori, cipolle rosse e maionese, il tutto racchiuso in due fette di pane artigianale italiano

: 33% di carne in più rispetto a un panino tradizionale, contiene tacchino appena affettato, doppio strato di provolone, lattuga, pomodori, cipolle rosse e maionese, il tutto racchiuso in due fette di pane artigianale italiano Grand Slam Ham : 33% di carne in più rispetto a un panino tradizionale, contiene prosciutto appena affettato, doppio strato di provolone, lattuga, pomodori, cipolle rosse e maionese, il tutto racchiuso in due fette di pane artigianale italiano

: 33% di carne in più rispetto a un panino tradizionale, contiene prosciutto appena affettato, doppio strato di provolone, lattuga, pomodori, cipolle rosse e maionese, il tutto racchiuso in due fette di pane artigianale italiano Arrosto di manzo all’aglio : il pane artigianale italiano racchiude del roas beef appena affettato, doppio provolone, lattuga, pomodori, cipolle rosse e salsa all’aglio

: il pane artigianale italiano racchiude del roas beef appena affettato, doppio provolone, lattuga, pomodori, cipolle rosse e salsa all’aglio The Beast: panino enorme con mezzo chilo di carne, salame appena affettato, tacchino, prosciutto, roast beef, doppio provolone, lattuga, pomodori, cipolle rosse, maionese e vinaigrette, di nuovo in pane artigianale italiano

Tutti felici? Beh, non proprio. I dipendenti di Subway sono ancora scettici e rimangono sulle loro posizioni iniziali. Al di là del fatto che non sono certo contenti di dover tagliare a mano sul momento tutte queste carni e questi salumi, temono che un lavoro del genere finisca con il rallentare ineluttabilmente il lavoro, ritardando i tempi di consegna dei panini. Questo anche perché non verrà aumentato il personale, nonostante la maggior mole di lavoro. Il rischio è che i clienti, notoriamente non molto tolleranti per i ritardi nel servizio, pur essendo contenti della novità, finiscano col trovarla una perdita di tempo non accettabile.