Campari acquista il brand Del Professore, aggiungendo il suo vermouth al proprio portafoglio

di Luca Venturino 27 Luglio 2022

Dando un’occhiata ai dati finanziari del primo semestre dell’anno in corso si può dire, senza falsa modestia, che di fatto il 2022 abbia sorriso in maniera particolarmente brillante a Campari (e con questa non vogliamo certo gufarla, lo giuriamo): i primi sei mesi si sono infatti conclusi con ricavi netti che superano abbondantemente il miliardo di euro (1,26 miliardi, a essere precisi) con un aumento del 25,6% su base annua. Nello specifico, la crescita organica delle vendite ha fatto registrare un incremento del 19,2%, mentre le evoluzioni dei tassi di cambio (in particolare il rafforzamento del dollaro) sono state positive per il 6,9%. Al di là di numeri e percentuali, tra i colpi da novanta del brand negli ultimi sei mesi spicca soprattutto l’accordo per l’acquisizione del brand Del Professore, un vermouth artigianale super premium.

L’intesa tra le parti (con tanto di firma, ovviamente) è stata raggiunta appena una manciata di giorni fa, il 15 luglio 2022: Del Professore fu fondato a Roma nel 2013 da un gruppo di barman capeggiati da Leonardo Leuci, celebre nell’ambiente per aver lanciato il Jerry Thomas Speakeasy nella Città Eterna – primo bar dello Stivale ad aver conquistato un posto nella lista dei migliori 50 al mondo. Per chi non lo conoscesse, il portafoglio Del Professore include un range di vermouth e uno di gin, e di fatto l’accordo in questione comprende addirittura un contratto di consulenza con lo stesso Leuci. Il brand Del Professore, che come abbiamo accennato appartiene alle sfere più alte del consumo, va ad arricchire il portafoglio RARE di Campari e a generare nuove sinergie con i propri cocktail – oltre, di fatto, a rafforzare la posizione del Gruppo nei segmenti super premium di vermouth e gin.