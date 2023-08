Campbell promette di non cambiare la ricetta della salsa Rao’s, ma gli utenti fanno scorta

di Manuela Chimera 11 Agosto 2023

La notizia del momento, per quanto riguarda i rapporti fra le grandi aziende, è che Campbell Soup Company ha appena acquisito la Sovos Brands Inc, società che comprende, oltre ai marchi Noosa Yoghyrt e ai pasti surgelati Michael Angelo’s, anche le salse Rao’s. Ebbene, quando si è diffusa la notizia, i fan della salsa in questione sono andati in panico. Temendo che Campbell potesse modificare la loro salsa preferita, hanno iniziato a correre ai ripari e hanno fatto scorta della salsa in questione. E questo nonostante Campbell si sia affrettato a rassicurare tutti: non avrebbe cambiato la ricetta della salsa.

I fan della salsa Rao’s temono cambiamenti da parte di Campbell

Ovviamente i fan non hanno minimamente creduto a Campbell. Ormai si sa bene come vanno queste cose: ti promettono che potrai condividere la tua password con amici e famigliari e qualche anno dopo mettono restrizioni alla condivisione. Ah, no, quelli sono Netflix e Disney+, sorry.

Comunque sia, il concetto rimane il medesimo: non ci si fida più delle promesse di queste aziende. Il che, forse, spiega il perché, dopo la diffusione della notizia dell’acquisizione, ecco che i fan della salsa Rao’s hanno fatto sapere che avrebbero fatto scorta, tanto per andare sul sicuro.

Anzi: in un thread su Reddit, con più di 700 commenti, i clienti hanno definito tale accordo “una tragedia”, promettendo che avrebbero fatto incetta di barattoli di salsa sin da subito, prima che Cambpell possa modificare la ricetta. In peggio, ovviamente.

Mark Clouse, il CEO di Campbelle, si sta sgolando nel corso delle ultime ore nel tentativo di rassicurare tutti: loro non toccheranno la salsa Rao’s. Sì sì, ci crediamo proprio.

Nonostante ormai la salsa Rao’s sia un prodotto commerciale, i fan la adorano ancora come quando venne creata nel ristorante Rao’s, aperto dall’immigrato italiano Charles Rao nel 1896. La salsa, infatti, venne inventata in questo locale, ma solo nel 1992 il marchio iniziò a vendere al dettaglio i suoi prodotti.

Uno dei motivi per cui questa salsa piace tanto, rispetto ad altri marchi, è che i prodotti Rao’s non contengono zuccheri aggiunti, coloranti, additivi, amidi, acqua, miscele di pomodoro o concentrato di pomodoro.

Nonostante i timori dei fan, però, Clouse è stato rassicurante. In fin dei conti da 125 anni Campbell protegge con la sua vita le sue zuppe, in modo che la ricetta e la qualità rimangano invariate. E dunque farà lo stesso anche con la ricetta della salsa Rao.