Canada: chiuso ristorante che accettava le foto dei cani dei clienti al posto del green pass

In Canada è stato chiuso un ristorante in quanto accettava le foto dei cani dei clienti al posto del green pass.

di Manuela 20 Gennaio 2022

In tempi di Covid-19 in Canada succede anche questo: un ristorante è stato chiuso in quanto accettava le foto dei cani dei clienti al posto del green pass (o dell’equivalente locale del certificato di vaccinazione).

Venerdì scorso l’Alberta Halth Services ha emanato l’ordine di chiusura dopo aver indagato su alcune segnalazioni arrivate in merito alle modalità di controllo messe in atto nel ristorante in questione, il The Granary Kitchen di Red Deer.

Due investigatori si sono finti clienti e sono entrati nel ristorante, separatamente e in momenti diversi. Durante il momento del controllo del pass vaccinale, ecco che i due hanno mostrato al personale la foto di un cane e non il green pass. Imperturbabili, i dipendenti hanno usato un tablet come per far sembrare che stessero davvero scansionando un codice QR, ma in realtà stavano scansionando la foto di un cane.

Il personale ha poi chiesto ai finti clienti il documento d’identità e li ha poi condotti al tavolo per la cena. Alla luce di tali fatti, l’Alberta Health Services non ha potuto fare altro che chiudere temporaneamente il locale. Nel frattempo il locale dovrà presentare un protocollo scritto di conformità alle norme anti Covid-19 e dovrà mettere in atto un piano formativo per i dipendenti, in modo da insegnare loro come devono comportarsi.

Tramite un post su Facebook, poi, il ristorante ha fatto sapere la sua versione. Ha definito l’accaduto un incidente, una “sfortunata circostanza che ha coinvolto una delle loro hostess minorenni”. Il locale ha fatto sapere che stanno facendo quanto richiesto per riorganizzarsi e poter riaprire. Pare poi che il ristorante abbia riaperto il mercoledì successivo.

Ecco il post su Facebook dove il ristorante in questione ha spiegato la sua versione dei fatti:

To our valued guests, we had an unfortunate circumstance at our front door which involved one of our underage hostesses,… Posted by The Granary Kitchen on Friday, January 14, 2022

Sempre per rimanere sul suolo canadese, ricordiamo che qui, dalla scorsa settimana, per poter comprare alcolici bisognerà essere vaccinati.