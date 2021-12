Canada: lo sciroppo d’acero è finito, sul mercato arrivano le riserve d’emergenza

In Canada è finito lo sciroppo d'acero e per la prima volta in 3 anni sono stati costretti a usare le riserve d'emergenza.

di Manuela 8 Dicembre 2021

Ebbene sì: in Canada è finito lo sciroppo d’acero, cosa che ha obbligato la Quebec Maple Syrup Producers ha immettere sul mercato circa la metà delle riserve d’emergenza. Ed erano tre anni che non accadeva una cosa del genere.

Si parla di 22 milioni di chili di sciroppo d’acero. Il problema è che il connubio infausto fra aumento della richiesta e scarsità del raccolto hanno provocato una carenza nell’offerta.

Proprio per fronteggiare situazioni simili è stata da tempo creata una riserva, in modo da non rimanere mai senza questo prodotto: questo è quanto ha dichiarato Helene Normandin, direttrice delle comunicazioni dell’azienda.

In Quebec vengono prodotti solitamente i tre quarti dello sciroppo d’acero mondiale. Solo che quest’anno la produzione è stata scarsa: le foreste del Quebec ne hanno prodotto solo 60 milioni di chili, mentre la domanda mondiale è stata di 83 milioni di chili.

Per cercare di colmare questo divario l’azienda ha spiegato che il prossimo anno intende attingere ad altri 7 milioni di alberi. In realtà la raccolta e produzione di sciroppo d’acero non sono particolarmente complicate la linfa viene estratta dagli alberi e successivamente viene bollita per preparare lo sciroppo (qui trovate un breve approfondimento su come viene prodotto).

Il problema, però, è che il raccolto dipende molto dal clima: la linfa, infatti, può essere estratta solamente in un piccolo lasso di tempo nel quale le temperature devono essere sopra lo zero di giorno e sotto lo zero di notte. Tuttavia quest’anno l’inverno è stato più corto e caldo, con calo della produzione del 25%.

Anche nel 2012 il Canada era rimasto a secco per quanto riguarda lo sciroppo d’acero, ma per motivi diversi: era stato rubato!