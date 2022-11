Cannella in polvere Bio di La Finestra sul Cielo: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 7 Novembre 2022

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo all’Integratore alimentare Expert Anacaps di Ducray: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti della Cannella in polvere Bio di La Finestra sul Cielo a causa del rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 4 novembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 24 ottobre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Cannella in polvere Bio, il marchio del prodotto è La Finestra sul Cielo e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è BiotoBio S.r.l. Sull’avviso non viene indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Naturà Srl, con sede dello stabilimento in Strada Sotto cerca 7 a Villareggia, provincia di Torino.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

100523A: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 10 maggio 2023

110523: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’11 maggio 2023

120523: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 maggio 2023

In tutti i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 80 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la presenza dell’allergene anidride solforosa non dichiarato in etichetta.

Nelle avvertenze si raccomanda ai consumatori allergici all’anidride solforosa di non consumare eventuali lotti sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa. In questo caso bisogna riportarli presso il punto vendita di acquisto in modo da richiedere la sostituzione o il rimborso.