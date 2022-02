Cannelloni di magro di Gastronomia italiana: richiamo per rischio allergeni

di Manuela 15 Febbraio 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti dei Cannelloni di magro di Gastronomia italiana a causa del rischio presenza allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 14 febbraio 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella dell’11 febbraio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Cannelloni di magro 300g B. Sull’avviso non viene riportato il marchio del prodotto, ma il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è GI Gastronomia Italiana Srl, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT C3230 CE e il nome del produttore è Camst scarl, con sede dello stabilimento in via Toscana 6 in frazione Lugagnano a Sona (VR).

I numeri dei lotti di produzione interessati dal richiamo sono:

L 000014082201, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 febbraio 2022

L 000014712201, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 15 febbraio 2022

L 000017742201, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 17 febbraio 2022

L 000021182201, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 19 febbraio 2022

L 000022592201, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 23 febbraio 2022

L 000024712201, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25 febbraio 2022

L 000028202201, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 febbraio 2022

L 000032542201, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 4 marzo 2022

L 000035382201, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’8 marzo 2022

In tutti i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla vaschetta termosaldata da 300 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la presenza dell’allergene sedano non indicato nella lista ingredienti (anche se solo sotto forma di “possibile traccia”).

Nelle avvertenze i consumatori allergici al sedano sono pregati di non mangiare i lotti sopra indicati.