Cansiglio: muore soffocato in un agriturismo per un boccone di carne, inutile la manovra di Heimlich

A Cansiglio, zona in provincia di Belluno, un uomo è morto soffocato a causa di un boccone di carne in un agriturismo: inutile la manovra di Heimlich.

di Manuela 24 Ottobre 2022

In provincia di Belluno, nella zona di Cansiglio, un uomo è purtroppo morto soffocato in un agriturismo dopo aver mangiato un boccone di carne. Inutile la manovra di Heimlich praticata subito dal proprietario del locale: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La vittima si chiamava Mauro Viale, aveva 57 anni, era originario di Mestre e lavorava presso l’ipermercato Rossetto di Marcon, in provincia di Venezia. Venerdì scorso Mauro si era recato a pranzo nella zona insieme ad alcuni amici. Dopo aver fatto una passeggiata nei boschi, il gruppetto si era fermato nell’agriturismo per mangiare qualcosa.

Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Il Gazzettino, Viale aveva ordinato un piatto a base di carne. Ingerendone un boccone, era rimasto soffocato. Gli amici sono subito intervenuti cercando di soccorrerlo e lo stesso ha fatto il titolare del Bar Bianco, praticandogli immediatamente la manovra di Heimlich nel tentativo di liberargli le vie aree. Ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: Viale è morto sul colpo.

Sul posto, allertato dai presenti, è arrivato anche l’elicottero del Suem. Il medico di turno ha estratto il boccone di carne e ha poi tentato di praticare il massaggio cardiaco, ma per Mauro era troppo tardi. I funerali dell’uomo si terranno mercoledì a Mestre, alle ore 9 presso la chiesa di San Giuseppe.

Purtroppo la stessa cosa era accaduta ad agosto a Bologna: anche qui un uomo era morto soffocato al ristorante dopo aver mangiato un boccone di carne.