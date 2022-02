CapaToast apre un nuovo punto vendita a Porta di Roma

di Manuela 9 Febbraio 2022

Tutti pronti per la nuova apertura nella capitale di CapaToast, la catena dedicata proprio ai toast? Questa volta aprirà a Porta di Roma, all’interno di un centro commerciale molto noto.

In questo caso, lo store si troverà al piano terra, vicino all’ingresso principale e condividerà lo spazio con Nitò, storica caffetteria del Centro Commerciale. A guidare lo store ci penserà la società Oceano s.r.l. che ha già collaborato in passato con CapaToast. I clienti potranno consumare al tavolo all’interno di una zona riservata oppure decidere se approfittare del take away o del delivery.

Se avete già mangiato in uno dei locali della catena, sapete che i toast in questione sono realizzati in formato “mega” con pane artigianale, senza alcol etilico e preparato ogni giorno dai loro fornai. Oltre al pane bianco classico, sono disponibili anche le varietà con pane integrale, pane ai cereali e pane senza glutine.

Per quanto riguarda la farcitura, viene realizzata con ingredienti italiani. Si possono scegliere toast classici, speciali, light e anche veg. Se proprio volete poi sbizzarrirvi, è anche possibile personalizzare i toast.

Con questa apertura a Porta di Roma, CapaToast si attesta in due dei centri commerciali più grandi d’Europa (l’altro è Il Centro di Arese). Marco Micallef, AD di CapaToast, ha spiegato che questa nuova apertura all’interno di uno dei shopping mall più celebri d’Italia conferma che sono riusciti a lavorare bene sia sul brand che sul prodotto.

Se ricordate, Capa Toast è un format nato nel 2014 grazie all’idea di due imprenditori partenopei. Il primo store, infatti, era stato aperto a Napoli, ma da allora la catena si è espansa in 14 regioni con 40 punti vendita:

Lombardia

Veneto

Piemonte

Trentino Alto-Adige

Friuli Venezia Giulia

Emila Romagna

Liguria

Toscana

Umbria

Lazio

Campania

Puglia

Calabria

Sicilia

Se nel frattempo vi è venuta voglia di toast, ma siete in una delle regioni in cui CapaToast non c’è ancora, ecco alcune ricette da provare.